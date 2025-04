Estos son los países que no tienen acuerdo de extradición con España: no es solo República Dominicana

En los últimos días la Guardia Civil y la Justicia española investigan diferentes aspectos relacionados con contrataciones ilícitas y pago de comisiones en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Después de registrar la sede de la RFEF y la casa de Granada de Luis Rubiales, expresidente de la REEF, ya se han producido algunas detenciones.

Entre ellas se encuentran la del abogado Tomás González Cueto, considerado el cerebro en la sombra del 'rubialismo' y el director jurídico de la RFEF, Pedro González Segura. Todos los ojos están ahora puestos en Rubiales, inhabilitado por la FIFA durante tres años tras sus señaladas conductas durante la celebración del Mundial femenino y sospechoso de cometer ilegalidades en su gestión de la Real Federación Española de Fútbol, ente que digirió desde 2018 a 2023.

Por el momento, la supuesta orden de detención por parte de la Justicia hacia Rubiales no se ha podido producir, debido a que no se encuentra en España, sino que lleva desde febrero en la República Dominicana, país del que se sospecha con frecuencia respecto a que personas de alto nivel económico en España podrían estar sacando dinero hacia este país. Por parte de la defensa de Rubiales, han comunicado que el expresidente de la RFEF volverá a España el 6 de abril y estará «a plena disposición» del juzgado.

Con este escenario, se puede plantear la duda de por qué Rubiales no ha sido enviado de inmediato a España para proseguir la investigación y la respuesta es que República Dominicana no tiene acuerdo de extradición con nuestro país, lo que es lo mismo, España no puede exigir al país caribeño que mande a Rubiales para ser juzgado por nuestro país y, para ello, tendría que haber un acuerdo diplomático que no está sujeto a ningún plazo.

¿Qué otros países no tienen acuerdo de extradición con España?

La extradición es un tema que suele ponerse en la mesa de vez en cuando, como por ejemplo con la detención de Puigdemont o con el caso de Daniel Sancho en Tailandia. Por ello, a continuación te dejamos la lista de países del mundo que no guardan acuerdo de este tipo con nuestro país, recogida por Ódice Abogados, siendo estos en su mayoría de África, Asia y Oceanía.

Países que no tienen acuerdo de extradición con España América:

Antigua y Barbuda

Bahamas

Barbados

Belice

Domínica

Granada

Guyana

Haití

Jamaica

San Kitts y Nevis

San Vicente y Granadinas

Santa Lucía

Surinam

Trinidad y Tobago

África:

Angola

Benín

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Camerún

República Centroafricana

Chad

Comoras

República del Congo

República Democrática del Congo

Costa de Marfil

Eritrea

Eswatini

Etiopía

Gabón

Gambia

Ghana

Guinea

Guinea-Bissau

Guinea Ecuatorial

Kenia

Lesoto

Libia

Madagascar

Malawi

Mali

Mauricio

Mozambique

Namibia

Niger

Nigeria

Ruanda

São Tomé y Príncipe

Senegal

Seychelles

Sierra Leona

Somalia

Sudán

Sudán del Sur

Tanzania

Togo

Túnez

Uganda

Yibuti

Zambia

Zimbabwe

Asia:

Afganistán

Arabia Saudí

Bahréin

Bangladesh

Brunei

Bután

Camboya

Corea del Norte

Filipinas

Indonesia

Irak

Irán

Japón

Jordania

Kirguizistán

Kuwait

Laos

Líbano

Malasia

Maldivas

Mongolia

Myanmar

Nepal

Omán

Pakistán

Qatar

Singapur

Siria

Sri Lanka

Tailandia

Tayikistán

Timor Oriental

Turkmenistán

Uzbekistán

Vietnam

Yemen

Oceanía:

Fiji

Kiribati

Islas Marshall

Micronesia

Nauru

Palau

Papúa-Nueva Guinea

Islas Salomón

Samoa

Tonga

Tuvalu

Vanuatu

Un dato a tener en cuenta a la hora de pedir la extradición de alguna persona que se encuentre fuera del país al que corresponde para ser juzgado es que el delito cometido debe estar tipificado como tal en el país que lo solicite.