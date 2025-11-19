Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Pérez Llorca da por hecha la investidura con Vox sin un pacto firmado: «Me veo capacitado»
Última hora
El CIS de Tezanos reduce la distancia a 10 puntos entre PSOE y PP y repite la igualdad entre PP y Vox

El TSJPV ratifica la condena del asesino de gais de Bilbao a 25 años de cárcel tras matar a un hombre mediante un 'mataleón'

La Justicia vasca rechaza el recurso de apelación de Nelson David, que mató a otro hombre tras entrar en su casa e intentó robarle

Condenan a Nelson David, el asesino de gais de Bilbao, a 25 años y medio por matar a un hombre con el método del 'mataleón'

Nelson David M. B. durante el juicio de 2023 tras asesinar a un hombre en su domicilio
Nelson David M. B. durante el juicio de 2023 tras asesinar a un hombre en su domicilio EFE

ABC

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la condena de 25 años y medio de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Bizkaia a Nelson David M. B. por asesinar el 17 de ... octubre de 2021 en Bilbao a otro varón mediante la técnica del «mataleón».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app