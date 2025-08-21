Los sindicatos vascos llevan al Parlamento su propuesta para que la región tenga SMI propio

Tres meses después de anunciarlo, los principales sindicatos nacionalistas vascos han presentado en el Parlamento de Vitoria su propuesta para que la región tenga un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio. ELA, LAB, ESK, Steilas, HIRU y Etxalde han logrado recabar 138.495 firmas para registrar este jueves una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), con la que pretenden abrir el debate en las instituciones a partir de septiembre, una vez la Cámara autonómica retome su actividad tras el parón veraniego.

Fue el pasado 1 de mayo, durante la manifestación del Día del Trabajador, cuando pusieron en marcha la iniciativa, que no cuenta con el respaldo de Confebask (patronal vasca), y con la que buscan que sea la propia comunidad autónoma quien fije el SMI. «La legislación española no sirve para mejorar las condiciones de vida de los vascos», denunciaba entonces Mikel Lakuntza, secretario general de ELA. Su intención es elevar el SMI hasta los 1795 euros en 14 pagas. Muy por encima de los 1.184 euros, también en 14 mensualidades, fijado para el presente año en el conjunto de España.

Para ello, pretenden modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que circunscribe a la acción del Gobierno de España, y concretamente al Ministerio de Trabajo y Economía Social liderado por Yolanda Díaz, la capacidad para fijar el SMI previa negociación con los sindicatos y la patronal. Ahora, con la presentación de la ILP ponen el balón en manos de los partidos, especialmente del espectro nacionalista.

PNV y EH Bildu tienen mayoría suficiente en el Parlamento vasco para aprobar una proposición de ley cuyo texto sea enviado posteriormente al Congreso de los Diputados, tal y como reclaman los sindicatos, donde la modificación del Estatuto de los Trabajadores tendría que darse con la aprobación de una ley orgánica. «Que con su voto favorable manifiesten al Congreso español lo que la sociedad vasca ha expresado mediante estas 138.495 firmas: la existencia de una firme voluntad para tener un salario mínimo propio», demandaba hoy ELA.

Los sindicatos dieron por concluida la recogida de firmas el pasado 30 de julio, esto es, tres meses antes de lo previsto. Hay que tener en cuenta que sólo ELA cuenta con más de 100.000 afiliados, lo que le otorga una importante capacidad de presión en la región. Así, señalan que el hecho de haber alcanzado el número fijado de firmas ha permitido acelerar antes de lo previsto el trámite de la proposición de ley.