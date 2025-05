El restaurante del País Vasco reconocido internacionalmente por la calidad de sus carnes: cuál es, dónde está y precio de sus platos

España es un territorio que destaca por muchos aspectos, entre ellos la gastronomía. Todo aquel que nos visita se queda maravillado con nuestros platos típicos como la paella valenciana, el jamón ibérico, las croquetas o el cocido.

La cocina vasca es una de las que más impresiona a los turistas tanto nacionales como internacionales. Son muchos los comensales que valoran, especialmente, su calidad y su apego a los productos frescos de la tierra y del mar. Además, los sabores logrados en cada creación son un claro reflejo de las tradiciones de la región.

Aunque el pescado y las hortalizas son los grandes protagonistas culinarios en el País Vasco, las carnes también tienen su lugar. Lo cierto es que en esta comunidad autónoma hay restaurantes en los que se puede degustar un exquisito chuletón hecho a la brasa. En concreto, hay un local que cuenta con numerosos premios por su calidad y este 2025 ha sido distinguido con un Sol Repsol. Te contamos cuál es, donde está, su precio y todos los detalles de su carta.

Amaren, el restaurante del País Vasco reconocido internacionalmente por sus carnes

El restaurante del País Vasco reconocido internacionalmente por la calidad de sus carnes es Amaren. El local se encuentra en Bilbao (Diputación, 6, Bilbao, Spain 48009) y se ha convertido en uno de los destinos culinarios más destacados de esta ciudad.

Este 2025 ha sido distinguido con un Sol Repsol. Asimismo, su maestro parrillero, Aitor del Olmo, se proclamó en 2019 campeón en el X Concurso Nacional de Parrilla de San Sebastián Gastronomika.

Su cocina no solo es reconocida dentro de nuestras fronteras, pues también es valorada en el resto del planeta. Amaren ha obtenido el puesto número 31 en ranking 'The World's 101 Best Steak Restaurants'.

Cartas, especialidades y precios

Amaren es un restaurante especializado en carne de buey auténtico a la parrilla. «Viajamos por toda la Península seleccionando personalmente los mejores bueyes que encontramos en nuestro camino», explican en la página web.

Además de los chuletones, en su carta se pueden encontrar diferentes entrantes fríos y calientes, ensaladas, pescados, quesos, otras carnes a la brasa y, por supuesto, postres. Estos son algunos ejemplos y sus precios.

Algunos entrantes fríos Carpaccio braseado de buey, queso de frisonas gallegas madurado 12 meses y emulsión de mostaza antigua (19,50 euros)

Carpaccio de picaña de nuestros bueyes, madurada +90 días, chuzo de sal de Añana y pan soplado (26 euros)

Terrina de foie y tuétano de buey, chutney de pera y confitura de cerezas negras (26 euros)

Steak tartar mar y montaña, solomillo de vaca madurada, ventresca de atún rojo de la almadraba y tuétano de buey a la llama (29 euros)

Algunos entrantes calientes Chistorra 100% de buey, elaborada en casa a la brasa, crujiente de maíz y manzana verde (21,50 euros)

Pimientos de Apurtuarte cultivados en Loiu, rabo de nuestros bueyes desmigado y encurtidos (26,50 euros)

Croquetas cremosas de nuestros bueyes, con pimiento de Espelette, ligeramente picantes (16,50 euros)

Alcachofas a la brasa, velo de chuletón de buey curado en casa con mezcla de selección de especias (22,50 euros)

Ensaladas Ensalada de sobrasada de buey, cogollos de Tudela a la brasa y vinagreta de cacahuete, ajo y pasas (23 euros)

Ensalada de tomate, cecina selección Amaren, queso de vaca de un solo rebaño y AOVE picual de primer día de cosecha (23 euros)

Ensalada de ventresca de atún rojo salvaje, pimientos asados en casa, tomate y vinagreta de piparra Euskolabel (29 euros)

Otras carnes a la brasa Solomillo de nuestros bueyes, guiso de boletus con trigueros y patata rústica (48 euros)

T-Bone de vaca Simmental, madurado 35 días con guarnición a elegir (89€/kg.)

Solomillo de vaca selección Amaren, con piquillos asados a la leña y patata rústica (32 euros)

Pescados Lomo gourmet de bacalao a la parrilla con escalibada casera al horno de brasa (32 euros)

Lomo gourmet de bacalao al pil-pil, guiso de sus callos y setas, sal de olivas y ajo (32 euros)

Ventresca de atún rojo salvaje a la brasa con verduras de temporada asadas y chutney de calabaza (39,50 euros)

Algunos postres Torrija caramelizada a la lima, rellena de crema de higos y helado de arroz con leche (11 euros)

Interpretación de la tarta Tatín a la brasa, Reinetas asadas a la parrilla, manzana Golden y crema de yogurt con helado de caramelo salado (11 euros)

Nuestra original tarta de queso templada, frutos rojos y mousse de queso fresco (9,50 euros)

Esfera de chocolate, rellena de naranja, chocolate blanco y banana split (12,50 euros)

Desde Amaren subrayan que su objetivo es cuidar y promover la gastronomía de calidad.