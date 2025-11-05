Pradales lanza una 'Agenda de Oficialidad' de las selecciones vascas sin fechas ni acciones concretas

Imanol Pradales ha presentado este miércoles a las distintas Federaciones Deportivas Vascas lo que pretende ser la hoja de ruta para que compitan autónomamente en competiciones internacionales. La 'Agenda de la Oficialidad'. Un documento aún en blanco, sin fechas ni acciones concretas, que el ... Gobierno vasco pretende consensuar y desarrollar con todas ellas. «La oficialidad no es una mera cuestión administrativa. Es un paso adelante en la normalización de lo que somos: un país con identidad propia», ha reivindicado el lendakari.

Por ahora, más allá del compromiso de «escuchar» a la sociedad y a las federaciones deportivas, la agenda carece de detalle. El acto, celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao, ha servido para presentar la idea a cada uno de los representantes. Entre ellos, por ejemplo, se encontraba Joxe Mari Mitxelena, presidente de la Federación Vasca de Pelota Vasca, cuya selección se enfrentó a la española el pasado mes de junio en la Liga de Naciones de cesta punta. Un torneo sin autorización oficial por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD), pero cuyo logo figuraba en el frontón de Guernica (Vizcaya) donde se celebró.

«El partido de la oficialidad no se juega solo en los despachos. Se juega también en el terreno de la motivación y la activación social», ha dicho Pradales, cuyo gabinete pretende impulsar «nuevas estrategias de diplomacia deportiva» para avanzar en el «impulso» e «internacionalización» de las «selecciones nacionales». Un compromiso recogido en su programa de Gobierno, pactado entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi (PSE) antes de su investidura y tras las elecciones de abril de 2024.

Al encuentro de este miércoles ha acudido también Ibone Bengoetxea, consejera de Cultura y Política Lingüística, cuya cartera tiene atribuidas las competencias en materia deportiva. «Queremos dar a las federaciones un apoyo adecuado a sus dimensiones y necesidades. En los próximos meses comenzaremos con las primeras reuniones», ha afirmado. También que está preparando un informe para actualizar el contexto internacional y jurídico en lo relativo a la oficialidad: «Conocer el contexto actual es clave para tener las bases de la Agenda de Oficialidad lo más detalladas posibles».