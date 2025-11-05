Suscribete a
ABC Premium

Pradales lanza una 'Agenda de Oficialidad' de las selecciones vascas sin fechas ni acciones concretas

El lendakari se compromete a emplear la «diplomacia» para lograr su presencia en competiciones internacionales

El País Vasco exhibe su selección: «Un paso más en el reconocimiento nacional»

El lendakari, Imanol Pradales, en una imagen de archivo
El lendakari, Imanol Pradales, en una imagen de archivo afp
Gerard Bono

Gerard Bono

Bilbao

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Imanol Pradales ha presentado este miércoles a las distintas Federaciones Deportivas Vascas lo que pretende ser la hoja de ruta para que compitan autónomamente en competiciones internacionales. La 'Agenda de la Oficialidad'. Un documento aún en blanco, sin fechas ni acciones concretas, que el ... Gobierno vasco pretende consensuar y desarrollar con todas ellas. «La oficialidad no es una mera cuestión administrativa. Es un paso adelante en la normalización de lo que somos: un país con identidad propia», ha reivindicado el lendakari.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app