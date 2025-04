El PP expresa su «repugnancia» por la política penitenciaria del Gobierno Vasco tras flexibilizar la situación de Gadafi

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha expresado este viernes su «repugnancia» por la política penitenciaria que desarrolla el Gobierno Vasco, después de que se haya conocido que el preso de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', ha conseguido la concesión del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar la clasificación penitenciaria de los internos. Covite ha denunciado que se trata de «un tercer grado encubierto», que califica de «indigno e injusto».

En declaraciones en el exterior del Parlamento Vasco, De Andrés ha señalado que, «tras excarcelaciones como las del terrorista Gadafi, con 8 asesinatos a sus espaldas; o las del terrorista Goñi, que asesinó a 4 personas y tan solo ha cumplido 11 años de condena», se siente «en la obligación» de afirmar que son muchos los vascos que, como él, sienten «repugnancia por la política penitenciaria que se está haciendo desde el Gobierno vasco, por medio de la cual están excarcelando gratuitamente, graciosamente a criminales que no han condenado el terrorismo».

Según ha denunciado, se trata de reclusos de ETA «que no se han arrepentido de lo que hicieron y que, sin cumplir muchas veces ni dos tercios de sus condenas, se van a sus casas». «Yo creo que esto es malo para el conjunto de la sociedad vasca, no es justicia y, desde luego, crea un clima de acercamiento, normalización del crimen que creo que tenemos que condenar, y yo lo hago enérgicamente», ha añadido.

El líder de los populares de Euskadi ha advertido que «la sociedad vasca y la sociedad española no se puede conformar con esto». «Esto no debiera de estar pasando y es de una gravedad extrema que afecta también a la convivencia porque no es la forma de hacer justicia», ha zanjado.