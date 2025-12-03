Pontevedra - Eibar: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy

Con el inicio de diciembre regresa la Copa del Rey, que vive esta semana su segunda eliminatoria, ya sin equipos de categorías regionales y tampoco aún sin los cuatro conjuntos que en enero jugarán la Supercopa de España en Arabia Saudí. No ... será la única ronda en este mes, al estar programados los dieciseisavos de final para los días 16, 17 y 18.

Todos los equipos de Primera División, 15 tras la eliminación del Real Oviedo en la eliminatoria inaugural, actúan en condición de visitante, ya que la normativa de la competición estipula que los equipos de superior categoría se miden a un conjunto de inferior en el campo de este último.

No sucede así con todos los conjuntos de Segunda División. De hecho, hasta cuatro de ellos juegan delante de su público, pero no se trata de este partido, en el que se enfrenta un Primera Federación (Pontevedra) y un Segunda División (Eibar).

Los granates vuelven a su feudo, Pasarón, en una competición en la que brillaron la pasada temporada al apear a tres rivales de superior categoría: Levante (entonces en Segunda), Villarreal y Mallorca, contra estos dos últimos dejando, además, su portería a cero. Otra buena oportunidad se le presenta este miércoles, al estar el Eibar en antepenúltima posición en Segunda, lo que deja a su entrenador, Beñat San José, en la cuerda floja.

A qué hora es el Pontevedra - Eibar de Copa del Rey hoy

El partido de la segunda eliminatoria de Copa del Rey entre el Pontevedra y el Eibar se disputa hoy miércoles 3 de diciembre a las 21:00 horas en el Estadio Municipal de Pasarón, en Pontevedra.

Como es habitual en la Copa, en caso de empate al final de los 90 minutos, se disputará una prórroga con dos partes de 15 minutos. Si ahí también persiste la igualdad, la eliminatoria se decidirá desde el punto de penalti, un territorio conocido para el Pontevedra al tener que recurrir a la tanda para tumbar a la UD Ourense en la primera ronda.

Dónde seguir en televisión y online el Pontevedra CF - SD Eibar de Copa del Rey hoy

El encuentro que enfrenta a Pontevedra CF y SD Eibar cuenta con transmisión televisiva en España a través de la cadena autonómica gallega. El partido se emitirá en TVG 2, el segundo canal de la Televisión de Galicia, pero geolocalizado a la región. Es decir, no habrá streaming online en su página web.

Cabe señalar que esta eliminatoria no ha sido una de las dos seleccionadas por RTVE, que obtuvo los derechos de la Copa del Rey hasta 2027 y que, posteriormente, alcanzó un acuerdo con Movistar Plus+ y TV3 para compartir los mismos. Tampoco ha sido elegida por Movistar Plus+, que emite 14 partidos con presencia de equipos de Primera División y el Tenerife - Granada.

Minutos después de la conclusión, la RFEF subirá en sus canales oficiales (X, YouTube...) un resumen con las jugadas más destacadas.