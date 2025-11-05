Esta es la persona más rica del País Vasco 2025, según la lista Forbes: de dónde viene su fortuna y a cuánto asciende

La revista Forbes ha publicado, un año más, la esperada lista de 'Los 100 españoles más ricos de 2025', que aglutina las mayores fortunas de España. El ranking, que se ha conocido este martes 4 de noviembre, presenta pocos cambios en ... la parte alta con respecto al año anterior. El primer puesto lo ocupa Amancio Ortega. El dueño de Inditex cumple once años encabezando esta clasificación y acumula 109.900 millones de euros. Sin embargo, esta cifra supone una pérdida de casi 10.300 millones de euros con respecto a 2024.

La segunda posición es para su hija, Sandra Ortega, quien con 10.000 millones de euros logra mantenerse como la mujer más rica de nuestro país. La medalla de bronce se la cuelga Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial, con 8.000 millones de euros.

Por comunidades autónomas, Forbes indica que el País Vasco emerge en 2025 como una de las zonas «más resilientes y prósperas» del territorio nacional. «Su fortaleza descansa en un tejido industrial potente y diversificado, que abarca desde la fabricación de bienes de equipo y productos metálicos hasta automoción, energía y alimentación», añade. Además, asegura que los vascos más destacados han consolidado su posición «gracias a la apuesta por sectores estratégicos». Te contamos cuál es el ciudadano con el patrimonio más elevado de esta región.

La persona más rica del País Vasco, según la lista Forbes

Forbes revela que la persona más rica de País Vasco es Daniel Maté. En concreto, ocupa el puesto número 12 del ranking nacional.

El donostiarra, de 62 años, ha conseguido acceder a la famosa lista gracias a su enorme patrimonio. La revista indica que posee 2.500 millones de euros. Esta cifra supone un descenso de 600 millones de euros respecto a 2024 (3.100 millones de euros). Así pues, pasa de la 9ª plaza a la 13ª.

Las cinco personas más ricas del País Vasco, según la lista Forbes 1. Daniel Maté, accionista de Glencore (2.500 millones de euros)

2. Víctorde Urrutia e hijo, propietario de Asua (700 millones de euros)

3. Carmen Ybarra y familia, propietaria de Onchena (700 millones de euros)

4. Juan Luis Arregui y familia, expresidente de Ence (640 millones de euros)

5. José Antonio Jainaga Gómez, propietario de Sidenor (450 millones de euros)

Quién es Daniel Maté, la persona más rica del País Vasco en 2025

Daniel Maté, natural de San Sebastián, es el propietario de aproximadamente el 3% de Glencore. Se trata de una multinacional con sede en Suiza, considerada la principal empresa privada del mundo dedicada a la compraventa y producción de materias primas y alimentos.

En 2023, la entidad registró unos beneficios de 34.100 millones de euros. No obstante, Forbes señala que «lleva una mala racha en bolsa» desde 2024. «En los últimos 12 meses ha perdido algo más de un 15% y un 1,46% en lo que va de año. Debido a esto, la fortuna de Maté se ha reducido en unos 600 millones de euros», detalla.

Maté es licenciado en Economía y Derecho por la Universidad de Deusto. Vive en Suiza desde 1991, aunque también posee viviendas en Londres y en Madrid, según señala Forbes. Está casado y tiene dos hijos juntos.