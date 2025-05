Odón Elorza: «Me presento a las primarias por pura pasión»

Odón Elorza ha protagonizado este miércoles su primer acto público en San Sebastián desde que anunciara su intención de presentarse a las primarias para ser candidato a la alcaldía en las próximas elecciones. La rueda de prensa la había convocado para explicar los detalles de la proposición que había presentado en el Congreso en relación a las sanciones que ha impuesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a las grandes constructoras, pero inevitablemente, el tema estrella ha sido su candidatura en las primarias socialistas.

Elorza ha defendido que no se trata de un «objetivo personal», sino que lo hace «de corazón» y por «pura pasión». Ha asegurado, además, que su decisión no tiene nada que ver con los «errores» o los «aciertos» en que hayan podido incurrir el grupo municipal socialista. Ha precisado, de hecho, que, en caso de que «hubiera habido algún error» los medios de comunicación no es el foro adecuado para debatirlo.

Ha explicado, sin embargo, que la gestión que ha realizado el alcalde Eneko Goia (PNV) ha sido determinante para que se haya decidido a dar el paso. En su opinión la ciudad «ha perdido 12 años» y ha lamentado que por esa mala gestión muchos proyectos se hayan quedado «en un cajón». Ha criticado, por ejemplo, que no se hayan «intentado atajar» problemáticas como las relacionadas con «la vivienda pública», o el hecho de que San Sebastián esté «perdiendo fuerza» en materia de iniciativas culturales.

Pronto para llamar a Garmendia

Ha aclarado, en cualquier caso, que sus críticas sobre las políticas que se han aplicado en la ciudad únicamente se dirigen a la Alcaldía, en manos del PNV, porque «la responsabilidad mayor de lo que se pueda estar haciendo mal se fija en la persona». Sin embargo, ha reconocido que, al menos de momento, no se ha puesto en contacto con Marisol Garmedia, su contrincante en las primarias, que tras conocer la candidatura de Elorza aseguró no ser «partidaria de 'políticas vintage'». «Ya llegará el momento», ha asegurado el que fuera alcalde de San Sebastián que, según ha explicado, tiene intención de llamarla una vez se formalicen los avales.

Ese será, de hecho, el arranque del proceso de primarias que culminará, según el calendario previsto, el próximo mes de octubre. Elorza ha hecho un llamamiento para que sea un proceso «ejemplar» y ha recordado que será la militancia quien tenga «la última palabra». «Es una competencia sanísima que ojalá lo hicieran todos los partidos políticos», ha añadido.

Odón Elorza ha reconocido que de momento aún no ha comenzado la búsqueda de avales y que por el momento está trabajando con un grupo «pequeñísimo». Lo que sí tiene claro es que si finalmente es elegido candidato dejará a su acta de diputado en el Congreso para dedicarse a la campaña electoral. Si regresa a la alcaldía también tiene intención de renunciar al sueldo de primer edil. «Viviré de mi pensión, que no es la de un accionista del BBVA», ha concluido.