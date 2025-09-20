Un muerto y dos heridos en el incendio en una vivienda en San Sebastián
Los servicios de emergencias acudieron al inmueble alrededor de las 4 horas de la madrugada. El fuego se originó en el salón aunque aún no han trascendido las causas
Un incendio en una caldera obliga a desalojar un bloque de 35 viviendas en Tomelloso
Un hombre ha perdido la vida en el incendio de una vivienda registrado en la madrugada de este sábado en San Sebastián, en el que, además, dos personas han resultado afectadas por inhalación de humo, según han informado fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Sobre las cuatro de la madrugada, los servicios de emergencias han recibido un aviso de que se estaba produciendo un incendio en una vivienda de un edificio del paseo Julio Urquijo de la capital guipuzcoana, a donde se han desplazado efectivos de los bomberos, varias ambulancias y agentes de la Ertzaintza y la Policía Municipal.
Según ha explicado el Ayuntamiento de San Sebastián, al parecer, el fuego se ha iniciado en el salón mientras el matrimonio que habitaba el piso se encontraba durmiendo. Al percatarse del humo, la mujer ha logrado salir al balcón, mientras que el hombre ha fallecido.
Además, según los datos aportados por Seguridad, debido al incendio, que ha quedado extinguido pasadas las seis de la mañana, otras dos personas han tenido que ser trasladadas a centros sanitarios para ser atendidas por inhalación de humo.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete