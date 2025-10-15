Suscribete a
ABC Premium
Directo
Felipe VI inaugura el X Congreso Internacional de la Lengua Española

Muere un niño de años al precipitarse desde una vivienda en Vizcaya

Los sanitarios han intentado reanimar al niño sin éxito

Una embarazada pierde a su bebé de siete meses tras ser atacada por su perro en Francia

La zona donde se han producido los hechos en Bermeo
La zona donde se han producido los hechos en Bermeo Google Street Views

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un niño de cinco ha fallecido este miércoles por la tarde tras sufrir una caída, al parecer accidental, desde una vivienda de un bloque de varias alturas ubicado en el número 8 de la calle Iparragirre de Bermeo (Vizcaya), según ha informado el Departamento ... vasco de Seguridad a Europa Press.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app