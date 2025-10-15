Muere un niño de años al precipitarse desde una vivienda en Vizcaya

Un niño de cinco ha fallecido este miércoles por la tarde tras sufrir una caída, al parecer accidental, desde una vivienda de un bloque de varias alturas ubicado en el número 8 de la calle Iparragirre de Bermeo (Vizcaya), según ha informado el Departamento ... vasco de Seguridad a Europa Press.

El siniestro ha ocurrido a las tres y media de la tarde, y al lugar se han desplazado efectivos sanitarios que han estado intentando reanimar al niño, sin éxito, por lo que un facultativo ha certificado su defunción.

En la zona se ha desplegado un hospital de campaña para que los servicios de emergencias pudieran trabajar con discrección. Agentes de Inspecciones oculares de la Policía autonómica se han desplazado hasta el callejón para recoger evidencias que puedan explicar lo ocurrido.

El pequeño, A., de origen sudamericano, vivía con su madre y un hermano de 15 años, según informa 'El Diario Vasco'. Al percatarse de lo ocurrido, la madre del menor ha bajado a la calle, presa de un ataque de nervios.