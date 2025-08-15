Muere un nadador en San Sebastián durante el día más caluroso del verano en el País Vasco

Después de un día de tregua, la ola de calor que llegó el domingo pasado al norte de España vuelve a golpear este viernes el País Vasco, donde se están alcanzando temperaturas máximas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto en alerta roja el litoral y el interior de Vizcaya y el interior de Guipúzcoa hasta las ocho de la tarde, donde ya se han superado los cuarenta grados en distintas localidades. En San Sebastián, la Travesía del Paseo Nuevo ha terminado en tragedia, con el fallecimiento de uno de los participantes en esta carrera propia de las fiestas de la ciudad, que comenzaron el 8 de agosto y terminan este sábado.

Según ha informado el 'Diario Vasco', el participante en la carrera ha sufrido una parada cardio respiratoria alrededor de las 12.40, cuando las estaciones de la Aemet registraban temperaturas cercanas a los 30 grados en la zona. Después de ser trasladado hasta la orilla de la playa de la Concha en una moto de agua, los servicios de emergencias han tratado de asistirle durante más de media hora sin éxito.

Pasadas las cuatro de la tarde este mismo punto ya estaba cercano a los 40 grados, que ya han superado los termómetros en municipios del interior de la provincia como Segura, con una máxima de 41.2º. Un clima sofocante que también se vive en Vizcaya. El último registro en el aeropuerto de Loiu, próximo a Bilbao, ha sido de 43,4 grados. En la capital vizcaína, que este viernes ha celebrado la Misa Mayor del Día de la Virgen, también se han sentido los 40 grados de temperatura.

El acto, celebrado en la Basílica de Begoña, es la previa al lanzamiento del 'txupin', que mañana dará inicio en Bilbao al Aste Nagusia 2025 (Semana Grande). «Mantener una tradición que no hace daño a nadie es importante», ha dicho el alcalde, Juan Mari Aburto, que ha bailado el tradicional 'aurresku' en la plazoleta contigua al edificio y que esta semana ha causado polémica tras afirmar que no quiere «que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado, [...] que en Bilbao no se tenga respeto a la Policía Municipal o a la Ertzaintza».

«Respeto a la pluralidad. Respeto para la Ertzaintza y la policía», ha reclamado hoy después del aumento de las agresiones contra las Fuerzas de Seguridad en los últimos meses. Tras esto y de la mano del aurreskulari Ramón Bañuelos, de la compañía Beti Jai Alai, ha bailado el alcalde. Una coreografía que ha estado preparando durante los últimos tres días, y que han presenciado varios centenares de personas entre los que se repetía el movimiento de los abanicos repartidos por el Ayuntamiento.