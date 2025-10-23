Suscribete a
El medio británico The Sun alerta a los extranjeros de lo que está pasando en San Sebastián: «La mejor ciudad costera del país prohíbe...»

El Ayuntamiento donostiarra ha decidido dar un paso adelante con nuevas medidas que buscan preservar su calidad ambiental

Va a un bar en San Sebastián, le cobran este suplemento y sentencia: «Solo falta ya...»

El medio británico The Sun alerta a los extranjeros de lo que está pasando en San Sebastián: «La mejor ciudad costera del país prohíbe...»

Jorge Herrero

Madrid

España es, año tras año, uno de los destinos más visitados del mundo. Su combinación de montañas, costas, gastronomía y clima la convierte en un lugar donde la belleza natural convive con la vitalidad urbana. Entre todas las joyas del litoral español, San Sebastián ... brilla con una luz especial: su bahía de La Concha, sus calles cuidadas y su oferta cultural le han valido el reconocimiento de medios internacionales. En ese sentido, el año pasado la organización británica Which? la nombró la «mejor ciudad costera» del país. Sin embargo, mantener ese estatus requiere algo más que encanto. Y precisamente por ello, el Ayuntamiento donostiarra ha decidido dar un paso adelante con nuevas medidas que buscan preservar la calidad ambiental de sus playas y mejorar la convivencia entre quienes las disfrutan.

