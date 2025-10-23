El medio británico The Sun alerta a los extranjeros de lo que está pasando en San Sebastián: «La mejor ciudad costera del país prohíbe...»

España es, año tras año, uno de los destinos más visitados del mundo. Su combinación de montañas, costas, gastronomía y clima la convierte en un lugar donde la belleza natural convive con la vitalidad urbana. Entre todas las joyas del litoral español, San Sebastián ... brilla con una luz especial: su bahía de La Concha, sus calles cuidadas y su oferta cultural le han valido el reconocimiento de medios internacionales. En ese sentido, el año pasado la organización británica Which? la nombró la «mejor ciudad costera» del país. Sin embargo, mantener ese estatus requiere algo más que encanto. Y precisamente por ello, el Ayuntamiento donostiarra ha decidido dar un paso adelante con nuevas medidas que buscan preservar la calidad ambiental de sus playas y mejorar la convivencia entre quienes las disfrutan.

El medio británico The Sun ha sido el encargado de advertir a los turistas sobre estos cambios, que podrían sorprender a más de uno en la próxima temporada estival. Según ha revelado el consistorio de Donostia/San Sebastián a través de su página web, se ha iniciado un proceso participativo para revisar la Ordenanza Municipal de uso y aprovechamiento de las playas, con el propósito de avanzar hacia arenales más saludables, tranquilos y respetuosos tanto con las personas como con el entorno. Las nuevas reglas, que aún están en fase de consulta, reflejan una tendencia que se extiende por muchas zonas costeras del país: la búsqueda de un equilibrio entre ocio, sostenibilidad y bienestar colectivo.

Hacia unas playas más limpias y silenciosas

Una de las medidas más destacadas es la prohibición total de fumar en las playas donostiarras. Si la propuesta se aprueba, San Sebastián se convertirá en la segunda ciudad del País Vasco en aplicar esta restricción, después de Zarautz. El Ayuntamiento explica que la decisión responde a una creciente «sensibilidad social hacia la necesidad de respirar aire libre de humo y evitar la contaminación de la arena y el mar con colillas». Esta medida, que ya se ha extendido a otras localidades españolas, persigue no solo mejorar la salud de los bañistas, sino también reducir los residuos en los ecosistemas costeros.

Pero la regulación no se detiene ahí. El borrador también incluye cambios en lo que respecta a la presencia de animales domésticos. Durante los meses de verano, los perros solo podrán acceder a las playas entre las 21.00 y las 00.00 horas. Hasta ahora, los residentes podían pasear con sus mascotas desde el 1 de septiembre hasta el 30 de mayo a cualquier hora del día. La medida busca compatibilizar el disfrute de los usuarios con la protección de la fauna local y el mantenimiento de unas condiciones higiénicas adecuadas durante los meses de mayor afluencia turística.

Noticia Relacionada La mejor playa de Europa está en España: un paraíso natural de agua cristalina y arena dorada del Sáhara Patricia Marcos La playa fue transformada en los años 70 convirtiéndose en una opción perfecta para las familias que buscan tranquilidad

Otro de los puntos que más debate ha generado es la posible prohibición de los altavoces y dispositivos de reproducción sonora. El Ayuntamiento explica que esta propuesta responde al incremento de quejas por ruido registradas en los últimos años. «Atendiendo a las demandas de los usuarios y con el objetivo de mejorar la calidad del disfrute colectivo, se considera necesario regular el uso de estos aparatos», señala la web municipal. Hasta ahora, existían paneles informativos recomendando mantener un volumen bajo, pero la normativa podría dar un paso más al convertir esa recomendación en una obligación. Con ello se pretende mejorar la calidad acústica de los arenales, evitando que el ruido interfiera en el descanso y la experiencia del resto de visitantes.

Un proceso abierto a la ciudadanía

Por último, cabe destacar que el Ayuntamiento de San Sebastián ha querido que este cambio normativo sea fruto del consenso. Por ello, ha abierto un proceso participativo en el que tanto residentes como visitantes pueden enviar sus opiniones y sugerencias sobre las nuevas reglas hasta el próximo 7 de noviembre. Las aportaciones se tendrán en cuenta antes de la redacción definitiva del texto, que se espera entre en vigor de forma completa en junio de 2026. La intención, explican desde el consistorio, es diseñar unas playas más amables con las personas, los animales y el entorno natural, sin renunciar a la identidad que ha hecho de Donostia un destino de referencia internacional.