Loquillo habla alto y claro sobre la situación actual de la ciudad de San Sebastián: «A lo mejor ha descubierto...»

Loquillo es uno de los grandes artistas de la música rock en España. Su autenticidad lo convirtieron en referente de una generación, un estatus que sigue manteniendo.

José María Sanz dejó Barcelona para trasladarse a San Sebastián. Lo hizo, como explica en ... una entrevista en 'Diario Vasco' para «escapar de un hundimiento».

Durante los años en los que ha vivido en Donostia también afirma que ha «madurado» y subraya que la ciudad le trata «muy bien» y no siente «el agobio».

No obstante, a pesar del amor que le tiene a la ciudad y a lo a gusto que se encuentra en ella, también se ha mostrado crítico «de la misma forma que lo era con Barcelona».

La opinión de Loquillo sobre San Sebastián

Señala Loquillo que en San Sebastián ha vivido «la etapa de la violencia y la del final de la violencia». Afirma que es un «país que necesita luz» y que «poco a poco se va abriendo». En esta línea, el cantante habla claro sobre la actual situación de la ciudad: «A lo mejor Donostia ha descubierto que tiene los problemas de cualquier ciudad europea. Eso unos lo ven como algo que tira para atrás y otros, como 'bueno, era esto'».

Asimismo, Loquillo ha explicado que debido a su decisión por mudarse a San Sebastián ha tenido que vivir «muchas situaciones desagradables» en las que muchos incluso le dijeran que estaba «loco».

«Me siento un ciudadano vasco», ha subrayado el cantante al citado medio. Además, hora se encuentra trabajando en su próximo proyecto: «Puedo decir que estoy cantando estos días con el 'Dream Team' de la música nacional».