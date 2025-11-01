Suscribete a
ABC Premium

Loquillo habla alto y claro sobre la situación actual de la ciudad de San Sebastián: «A lo mejor ha descubierto...»

El cantante se mudó a la ciudad hace 17 años y afirma que se siente un «ciudadano vasco»

Loquillo habla alto y claro sobre la situación actual de la ciudad de San Sebastián
Loquillo habla alto y claro sobre la situación actual de la ciudad de San Sebastián abc

V.L

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Loquillo es uno de los grandes artistas de la música rock en España. Su autenticidad lo convirtieron en referente de una generación, un estatus que sigue manteniendo.

José María Sanz dejó Barcelona para trasladarse a San Sebastián. Lo hizo, como explica en ... una entrevista en 'Diario Vasco' para «escapar de un hundimiento».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app