Suscribete a
ABC Premium

La Justicia vasca eleva la pena a 88 años de cárcel al profesor de surf de Hondarriba que abusó sexualmente de once menores

El TSJPV considera que el condenado ejerció «violencia emocional» para cometer delitos sobre alumnos menores de 16 años a los que daba clases y eleva un 30% la cuantía de las indemnizaciones

Piden 18 años de cárcel para un padre acusado de someter a diferentes prácticas sexuales a su hijo durante casi diez años

Una patrulla de Ertzaintza, imagen de archivo
Una patrulla de Ertzaintza, imagen de archivo EP

Europa Press

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha elevado a 88 años y 5 meses de cárcel la pena de 71 años y 5 meses de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa a un ... profesor de surf de Hondarriba por abusar sexualmente de once menores y por posesión de material de explotación sexual infantil.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app