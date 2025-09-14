Al Jazeera se rinde a Bilbao y le dedica un documental: «En los 80 era una ciudad deteriorada y en decadencia y ahora es una de las más visitadas de Europa»

España es uno de los países más atractivos para el turismo ya que ofrece una gran oferta variada y de calidad. Las islas, la costa peninsular, el turismo de interior y naturaleza o el turismo cultural son solo alguno de los lugares que el visitante puede encontrar, todo ello sin contar con la gastronomía y a cultura propias de cada lugar.

El norte de nuestro país es también uno de los grandes destinos que más crece en la actualidad y que tiene una notable presencia no solo en España sino también en el extranjero. Una prueba de ello es el documental que le ha dedicado la cadena Al Jazeera a Bilbao.

Al Jazeera se rinde a Bilbao y le dedica un documental

'El efecto Bilbao' trata de explicar a los espectadores «cómo un puerto industrial en crisis se convirtió en una de las capitales culturales de Europa». Para los autores de esta pieza, la clave se encuentra en la «audaz apuesta por el Museo Guggenheim», que «revitalizó» la ciudad.

Al Jazeera señala que en los años 80 la capital de Vizcaya «estaba deteriorada», cuando todo cambió en 1997 gracias a la apertura del Guggenheim: «Se ha convertido en uno de los destinos turísticos más importantes de Europa».

El título, 'El efecto Bilbao', no es casualidad sino que, según señalan, es como los economistas han llamado al impacto que supuso la apertura del centro de arte.

El sociólogo y profesor de la Universidad de Deusto, Jon Joseba Leonardo, describe la urbe como la del trabajo, de los prouctores: «Era fea, sucia y fuertemente contaminada». Por su parte, el director del Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte, explica que «la reacción del público era de escepticismo». Pensaban que estaban en un «agujero profundo» porque se hablaba de «gastar millones en gastar un museo».

Otra de las voces presentes en este documental es la de Asier Robles, de urbanismo del Ayuntamiento de Bilbao, que destaca que todas las ciudades tienen un símbolo, como la Estatua de la Libertad en Nueva York o La Muralla China en Pekín, pero Bilbao tenía chimeneas. Entre tanto, al arquitecto Frank Gehry se le encomendó la tarea de «crear un icono global» para la ciudad. Él mismo narra que buscaba la idea de «un edificio que pudiera expresar sentimientos», algo que para muchos consiguió.

De hecho, para el alcalde de la ciudad entre 2014 y 2015, Ibon Areso, «no cumplió las expectativas, las superó claramente». La prueba es que en sus tres primeros años, cerca de cuatro millones de turistas lo visitaron y crea unos 500 millones de euros de actividad económica.

En la actualidad, destacan, «la economía de Bilbao se ha recuperado» y muchas ciudades de todo el mundo «tratan de replicar» ese efecto, aunque no han conseguido el mismo nivel de éxito. Todas las voces que participan en este documental coinciden: «El Guggenheim es solo la guinda del pastel». Sin embargo, el periodo de transformación ha sido mucho más complejo, ya que Bilbao tenía que acometer una operación de transformación que se había diseñado.

«No es un buen mensaje decir a otras ciudades 'haga un museo y su ciudad cambiará'. Es falso», reconoce Areso.