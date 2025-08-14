El País Vasco pide al Gobierno el traslado de solicitantes de asilo malienses a otras comunidades

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, Nerea Melgosa, en el Parlamento de Vitoria

El Gobierno vasco ha solicitado al central el traslado de inmigrantes malienses, varados en ciudades como San Sebastián y Vitoria, a otras comunidades autónomas cercanas. Tal y como informó 'El diario vasco' y ha podido confirmar este periódico, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha mantenido esta semana varias conversaciones con representantes del Gobierno de España con este fin.

Tanto con el ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, como con en el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por la ministra Elma Saiz. Melgosa, en contacto con Marlaska, reclamó este martes que se agilicen las citas para tramitar las peticiones de asilo y le recordó también que en autonomías limítrofes hay recursos que cuentan con «plazas libres».

Llamadas que llegan meses después de que varios grupos de personas llegadas desde Mali pernoctaran en las calles de San Sebastián y Vitoria. El pasado viernes, Cruz Roja efectuó el traslado de los inmigrantes, que pernoctaban en la calle en el barrio donostiarra de Amara Berri, al recurso de alojamiento que la Diputación foral de Gipuzkoa, en coordinación con el Ayuntamiento de San Sebastián, ha habilitado de forma extraordinaria y temporal en el municipio de Oñati, gestionado por 'Zehar errefuxiatuekin'.

