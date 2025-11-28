Encendido de luces de Navidad en San Sebastián hoy: horario, cortes de tráfico, calles iluminadas, dónde están los árboles y los belenes

A pesar de que queda casi un mes para la celebración de la Navidad, estas fiestas tan señaladas arrancan semanas antes en toda España con el gran encendido de las luces. En el caso de San Sebastián, lo hará este viernes, 28 de ... noviembre, con un gran evento que inundará de color y magia las calles de la ciudad.

San Sebastián celebra hoy un gran acto en el que destaca un concierto de la artista vasca Izaro, que interpretará varios temas de su trabajo 'Gabonetan', y un espectáculo con 500 drones.

La ciudad contará, además, con un maestro de ceremonias de categoría, Iñaki Gabilondo, quien se encargará de pulsar el botón para iluminar la Navidad. El reputado periodista inaugurará el encendido en el centenario de Radio San Sebastián.

A continuación, te indicamos el horario del gran encendido navideño de San Sebastián y los cortes de tráfico que se prevén. Además, te contamos qué calles estarán iluminadas y dónde encontrar los árboles y belenes de Navidad.

Horario del encendido de luces de Navidad y cortes de tráfico en San Sebastián

La inauguración de la Navidad en San Sebastián tendrá lugar este viernes, 28 de noviembre, a partir de las 19:30 horas. Será entonces cuando dé comienzo el concierto de Izaro en la terraza del Ayuntamiento, que se podrá seguir desde la zona de los jardines de Alderdieder.

Tras la actuación, se darán unos minutos para que los asistentes puedan acercarse hasta la zona del paseo de La Concha, desde donde se podrá disfrutar del show 'Donostia Ametsetan' con 500 drones. Una vez finalizado, se procederá al encendido, nuevamente desde la terraza del Ayuntamiento.

Con motivo de este acto de inauguración, el Ayuntamiento de San Sebastián informa de que se cortará el tránsito peatonal a partir de las 16:30 horas. En cuanto al tráfico, estará restringido desde las 18:45 hasta las 20:00 horas en las calles Boulevard, Hernani y Miramar.

Calles iluminadas en San Sebastián en Navidad

La Navidad invadirá numerosos rincones de San Sebastián desde este viernes, 28 de noviembre, hasta el 6 de enero. De esta forma, el Ayuntamiento de la ciudad ha instalado 169 arcos y 181 motivos luminosos en farolas, además de diferentes árboles.

Así, algunas de las zonas que se iluminarán son las calles más tradicionales de la Parte Vieja, la calle Loiola y la calle San Marcial, estas dos últimas con un espectacular techo de luces. También habrá una gran lluvia de estrellas en la Avenida de la Libertad y una Bola de Navidad en la avenida de la Zurriola.

Iluminación de Navidad Ayuntamiento de san sebastián

Por otro lado, se iluminarán también los jardines de Alderdi Eder, la plaza Bretxa, el Teatro Victoria Eugenia o la fachada del Hotel María Cristina.

Una de las grandes novedades de este año será 'Miramar Magikoa'. Del 4 de diciembre al 5 de enero, el exterior del Palacio de Miramar se convertirá en un espacio de fantasía con un recorrido de 700 metros de luces.

Por otro lado, este viernes se inaugurará también el tradicional mercadillo de Navidad o atracciones como la gran noria o la pista de hielo. Puedes consultar toda la información sobre horarios y entradas en la página web del Ayuntamiento.

Dónde están los árboles y los belenes de Navidad en San Sebastián

Durante estos días, más de 200 árboles de la ciudad estarán decorados con motivos navideños. En este sentido, destaca la iluminación de un pino gigante, de 20 metros de altura, en el Reina Regente.

Respecto al belén, un año más está instalado en la plaza de Gipuzkoa, convirtiéndose de nuevo en una de las mayores atracciones de la Navidad en San Sebastián. Casi 150 figuras de un metro de altura interpretan diferentes escenas navideñas a lo largo de todos los jardines de la plaza.