Detenido el hijo de la mujer de 84 años que estaba atada entre gatos muertos y basura en su casa en Bilbao

La anciana fue rescatada por la Ertzaintza este viernes en débiles condiciones de salud en su caserío

Tuvo que ser traladada al hospital de Basurto. En el recinto también se hallaron perros en mal estado de cuidado

Agentes de la Ertzaintza en las inmediaciones del domicilio.
Agentes de la Ertzaintza en las inmediaciones del domicilio. Luis Calabor/El Correo

EP

Un varón, de 60 años, fue detenido la noche de este pasado viernes en Bilbao acusado de mantener retenida a su madre enferma en una vivienda en condiciones insalubres. La víctima fue localizada en la casa, siendo evacuada a un centro hospitalario donde quedó ... ingresada, según ha informado el Departamento de Seguridad.

