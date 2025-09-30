Una consejera socialista del gobierno vasco pide perdón a las víctimas del GAL y señala la «desfachatez» del Gobierno de Felipe González

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha pedido perdón a las familias de las víctimas del Hotel Monbar, -los miembros de ETA, Jose Mari Etxaniz, Iñaxio Astiasuinzarra, Agustin Irazustabarrena y Sabin Etxaide asesinados por los GAL- por «cuatro décadas de ausencia institucional y silencio social».

San José ha inaugurado en San Sebastián la exposición 'Hotel Monbar, 1985. 40 años de la mayor masacre de los GAL', que se abre en el contexto del aniversario del atentado, que tuvo lugar el 25 de septiembre de 1985, donde cuatro miembros de ETA murieron ametrallados y una quinta persona resultó herida.

En su intervención, la consejera ha explicado que esta exposición «quiere ser una reflexión sobre los límites del Estado de Derecho, una denuncia y firme condena de quienes, teniendo el mandato ciudadano de proteger y defender los valores democráticos, decidieron actuar fuera de la Ley, usando los mecanismos del Estado para financiar y mantener una organización terrorista que tanto daño causó a nuestra sociedad».

«Ninguna violencia podrá jamás justificar el uso de otra en sentido contrario. Nada puede justificar, minimizar o relativizar la violación de los Derechos Humanos», ha subrayado, al tiempo que se ha dirigido a todos aquellos cargos políticos que «alguna vez tuvieron la desfachatez de mostrarse orgullosos del daño que causaron a tantas personas, usando para ello las herramientas del Estado».

Mensaje a quienes «ensuciaron las siglas» del PSOE

«Quisiera dirigirme a ellos para condenar sus palabras, para decirles que sus palabras solo sirvieron para causar aún más dolor, para erosionar la credibilidad de nuestra democracia y ensuciar las siglas de un partido político que hunde sus raíces en la defensa de los Derechos Humanos y de los valores democráticos. Ese no es ni será jamás nuestro camino», ha añadido.

Esta exposición es parte de la iniciativa del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora para «promover el conocimiento de los hechos, la denuncia de la quiebra del Estado de Derecho que suponen, reconocer la vulneración de derechos humanos de las que fueron objeto estas víctimas», y contribuir a paliar, en parte, la «falta de respaldo institucional y social» que han padecido sus familiares.

La consejera ha señalado que esta exposición quiere ser un reconocimiento a las víctimas y a sus familias. «Es necesario que seamos capaces de trasladar a la sociedad lo cruel e injusto de aquellos asesinatos. Reconocer que nadie tuvo ni tiene derecho a decidir unilateralmente sobre la vida de los demás», ha expresado.

En este sentido, se ha disculpado ante las familias por «el dolor que el silencio de estos años les ha causado». «Hoy aquí, quisiera pedirles perdón por cuatro décadas de ausencia institucional y silencio social. Sé que esta exposición no puede más que aliviar mínimamente su dolor, pero estoy convencida que es el primer paso de lo que espero sea un largo camino», ha afirmado.

El acto de apertura de la exposición ha tenido lugar en el salón de actos de la Casa de Cultura Ernest Lluch. Entre el público han estado presentes, víctimas de los GAL, también de ETA, numerosos representantes institucionales y miembros de diferentes partidos políticos.

«Quisiera defender, como hizo él durante toda su vida, la convivencia y el diálogo» ha dicho la consejera en este sentido, «que esta unión no sea el final del camino sino el comienzo de uno mucho más largo, más complejo, cuyo término sea la convivencia y la armonía entre diferentes». «Dialoguemos, hagamos de la palabra la herramienta fundamental para curar nuestras heridas y construir un futuro mejor para las nuevas generaciones», ha sostenido.

El acto ha arrancado con la emisión de un vídeo con fragmentos de los testimonios de los familiares de las víctimas de este atentado. Esta pieza audiovisual forma parte de la exposición y en ella relatan, entre otras cosas, la necesidad de esclarecer la verdad en torno a los GAL, la asunción de responsabilidades, o las ocasiones en las que se han sentido «revictimizadas» y la falta de apoyo institucional que sienten.

Por su parte, Alberto Alonso, director de Gogora, ha agradecido a los familiares de las cuatro víctimas su disposición para trabajar de forma conjunta durante los meses previos para hacer realidad esta exposición.

«Llevamos meses caminando juntos. La normal desconfianza inicial se ha convertido en una generosidad que ha estado por encima de todos los obstáculos, y por eso quisiera expresaros hoy aquí mi agradecimiento», ha manifestado.

También ha tomado la palabra Ainara Esteran, miembro de la Fundación Egiari Zor, en nombre de las víctimas de los GAL representadas en esa fundación, quien ha pedido «alejar a las víctimas de los partidismos poniendo el foco en las graves violaciones de derechos humanos sufridas».

Previa a la inauguración oficial, la consejera María Jesús San José, la viceconsejera Arritxu Marañón y el director Alberto Alonso ha acompañado a las familias de Jose Mari Etxaniz, Iñaxio Astiasuinzarra, Agustin Irazustabarrena y Sabin Etxaide a visitar la exposición.

Al acto de apertura han asistido, además de las familias de las víctimas de este atentado, otros familiares víctima de los GAL: Pilar Garaialde, Karmen y Begoña Galdeano, Pili Zabala, Axun Lasa, Maider García y Lourdes Oñederra. También familiares y víctimas de ETA, como Iñaki Garcia Arrizabalaga, Jorge Mota, Alberto Muñagorri, Carlota Arginberri o Patxi Elola.

Entre los asistentes se encontraban también Txetx Etcheverry, testigo del atentado de Hotel Monbar y la persona que persiguió a los dos mercenarios, autores materiales de los asesinatos, hasta su detención, y Daniel Vélez, fotoperiodista que siguió la noticia en Baiona y cuyas fotos forman parte de la exposición.

Además, han asistido los consejeros María Ubarretxena, Denis Itxaso, Nerea Melgosa, Susana García Chueca, y Javier Hurtado, así como miembros del Consejo de Dirección de Gogora, del Parlamento Vasco, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la corporación municipal con representantes de todos los grupos del Ayuntamiento donostiarra.

Asimismo, han acudido los alcaldes de Urretxu y Astigarraga, localidades natales de Joxe Mari Etxaniz e Iñaki Astiazuinzarra respectivamente. También han asistido el secretario general de PSE-EE, Eneko Andueza, Olatz Peón, miembro de la ejecutiva de PNV en Gipuzkoa y Muriel Larrea, presidenta del Partido Popular de Gipuzkoa.

Así es la exposición

La exposición se compone de 13 paneles donde, a través de textos explicativos, documentos de archivo y hemeroteca de la época, se puede seguir la actuación de este grupo terrorista, entre 1983 y 1987, a la que se le atribuyen un total de 27 asesinatos y, al menos, 24 personas heridas.

La muestra también repasa las investigaciones judiciales y periodísticas ligadas a los GAL. Parte del material fotográfico de la muestra es del fotoperiodista Daniel Vélez, en activo en los 80 en Baiona. La muestra se completa con testimonios de familiares de víctimas del Hotel Monbar, quienes relatan el dolor sufrido por la falta de justicia y de apoyo y reconocimiento institucional y social, así como de los pasos que consideran necesarios para la convivencia.

Esta muestra pretende poner el foco «en este episodio del pasado reciente de Euskadi, un tanto olvidado», y denunciar «el 'terrorismo de estado', la 'guerra sucia' y la quiebra del Estado de Derecho que suponen». Permanecerá abierta al público hasta el 20 de octubre, en la casa de cultura Ernest Lluch. Además, Gogora ha programado un coloquio el martes 7 con Jerónimo Ríos, Jon Mirena Landa y Ainara Esteran.