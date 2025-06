Concierto de Bruce Springsteen en San Sebastián hoy: a qué hora abren las puertas, cuándo empieza y cómo llegar

Bruce Springsteen, uno de los artistas más aclamados del panorama musical actual, regresa este sábado a España para ofrecer en San Sebastián los dos únicos conciertos previstos en el país de su gira europea 'The Land of Hope and Dreams Tour', marcada desde su inicio por sus mensajes contra las políticas de Donald Trump por su «autoritarismo» y para defender que tiene que triunfar «la libertad».

El cantante arrancó esta gira, con 14 conciertos en total, el 14 de mayo en Manchester y concluirá el 3 de julio en Milán. El espectáculo es el epílogo, con otro nombre, de un tour que comenzó en 2023 y que entonces recaló en Barcelona. Un año después repitió en la capital catalana y también pisó Madrid.

Los dos recitales en la capital guipuzcoana, muy esperados y para los que los organizadores han puesto en estos últimos días 300 entradas más a la venta, serán el sexto y séptimo de Springsteen en el País Vasco. Para la ocasión los productores han escogido el estadio de Anoeta.

Horarios y cómo llegar

Springsteen, como siempre estará, en el escenario con una formación integrada por 17 instrumentistas y vocalistas, con los miembros históricos de la E Street Band al frente, Steven Van Zandt (guitarras), Roy Bittan (teclados), Nils Lofgren (guitarra), Garry Tallent (bajo) y Max Weinberg (batería) pero con la ausencia de su esposa, Patti Scialfa, diagnosticada de un mieloma múltiple de la médula ósea.

Junto a ellos estarán Soozie Tyrell (violín), Charles Giordano (teclados), Jake Clemons (saxo), Everett Bradley (percusión y coros), la sección de viento E Street Horns (Ed Manion, Curt Ramm, Barry Danielian, Ozzie Melendez) y a los coros The E Street Choir, con Curtis King, Michelle Moore, Lisa Lowell, Ada Dyer y Anthony Almonte.

El concierto está previsto que empiece a las 21 horas, pero las puertas de Anoeta, que ya llevan horas de ajetreo por los fans que ya merodean por la zona, abrirán a las 18 horas. Como siempre habrá varias entradas y en los accesos habrá información al respecto y, en todo caso, no se permitirá salir del recinto y volver a entrar una vez ya se hayan pasado los controles de seguridad. Además, los menores de 16 años deberán ir acompañados de algún progenitor o tutor legal y tampoco se permite el acceso a menores de 6 años.

A nivel de movilidad se han preparado refuerzos en el transporte público, que es la mejor opción para ir al estadio. En tren, habrá frecuencias cada hora en las líneas E2 Lasarte/Oria-Hendaia y E5 Amara - Altza y se reforzarán los trenes en los momentos que se prevé más afluencia de gente. También habrá un tren especial, de Anoeta a Zumaia, a las 00:47 horas. El martes, víspera de laborable, habrá otros servicios especiales.

Por otro lado, Dbus también tendrá servicios extraordinarios. Así, de 18 a 21 horas, hora punta para la ida al concierto, habrán buses especiales cada 7 minutos, entre la Policlínica, donde hay parkings disuasorios en Illunbe y Miramon, y Anoeta. Las líneas 17, 24,26, 27 y 28 tendrán más frecuencias durante la tarde. Al final del concierto habrá servicios especiales de bus hacia Gros, Ategorrieta, Bidebieta, Centro-Boulevard, Egia, Intxaurrondo, Altza, Riberas, Loiola, Martutene, Hospitales-Parking Miramón, Igeldo y Aiete-Miramon.

Como siempre en estos días puntuales merece la pena consultar el tráfico en tiempo real para ver las mejores opciones que tiene cada uno. En este sentido, aplicaciones de movilidad urbana e interurbana como Moovit pueden ser de gran utilidad.