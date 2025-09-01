Calendario escolar en el País Vasco 2025-2026: cuándo empiezan las clases, días festivos y vacaciones

Un profesor en una clase vacía de un colegio

El verano está llegando a su fin y, con la llegada de septiembre, se despide la temporada de descanso para dar inicio al regreso a las obligaciones laborales y escolares en toda España. Septiembre es sinónimo de «vuelta al cole», y en los hogares con estudiantes ya se comienzan a preparar los útiles escolares, desde libros hasta mochilas, para afrontar el nuevo ciclo académico y las actividades extracurriculares.

En este contexto, el País Vasco ha publicado el calendario para el curso 2025-2026, que incluye no solo los días de clase, sino también su finalización. A continuación, se detallan las fechas que marcarán el próximo curso escolar.

¿Cuándo empiezan y terminan las clases del curso 2025/26 en el País Vasco?

En este curso escolar los padres deben estar pendientes para anotar en rojo en sus agendas estos días:

Fechas clave -Infantil y Primaria

Inicio de clases: 5 de septiembre de 2025

Fin de clases: 19 de junio de 2026

-ESO (Educación Secundaria Obligatoria)

Inicio de clases: 5 de septiembre de 2025

Fin de clases: 19 de junio de 2026

-1º de Bachillerato

Inicio de clases: 5 de septiembre de 2025

Fin de clases: 29 de mayo de 2026

-2º de Bachillerato

Inicio de clases: 5 de septiembre de 2025

Fin de clases: 15 de mayo de 2026

-Formación Profesional (FP)

Inicio de clases: 3 de septiembre de 2025

Fin de clases: 19 de junio de 2026

Vacaciones y festivos

En el País Vasco debemos tener en cuentas estas fechas:

Festivos Todos los Santos: Sábado, 1 de noviembre de 2025

Día de la Constitución: Sábado, 6 de diciembre de 2025

Inmaculada: Lunes, 8 de diciembre de 2025

Navidad: Jueves, 25 de diciembre de 2025

Año Nuevo: Jueves, 1 de enero de 2026

Reyes: Martes, 6 de enero de 2026

San José: Jueves, 19 de marzo de 2026

Jueves Santo: Jueves, 2 de abril de 2026

Viernes Santo: Viernes, 3 de abril de 2026

Lunes de Pascua: Lunes, 6 de abril de 2026

Fiesta del Trabajador: Viernes, 1 de mayo de 2026

La Navidad debe incluir al menos del 24 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, y la Semana Santa, al menos del 2 al 6 de abril de 2026.