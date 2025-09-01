Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Illa se reunirá con Puigdemont este martes en Bruselas
Escucha
Las noticias de ABC: la España rural sigue vacía, el reto demográfico de Sánchez cae en saco roto

Calendario escolar en el País Vasco 2025-2026: cuándo empiezan las clases, días festivos y vacaciones

Consulta los festivos, el inicio de las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano

El desafío de la vuelta al cole es cada vez mayor para la hucha familiar

Un profesor en una clase vacía de un colegio
Un profesor en una clase vacía de un colegio ep

ABC

El verano está llegando a su fin y, con la llegada de septiembre, se despide la temporada de descanso para dar inicio al regreso a las obligaciones laborales y escolares en toda España. Septiembre es sinónimo de «vuelta al cole», y en los hogares con estudiantes ya se comienzan a preparar los útiles escolares, desde libros hasta mochilas, para afrontar el nuevo ciclo académico y las actividades extracurriculares.

En este contexto, el País Vasco ha publicado el calendario para el curso 2025-2026, que incluye no solo los días de clase, sino también su finalización. A continuación, se detallan las fechas que marcarán el próximo curso escolar.

¿Cuándo empiezan y terminan las clases del curso 2025/26 en el País Vasco?

En este curso escolar los padres deben estar pendientes para anotar en rojo en sus agendas estos días:

Fechas clave

  • -Infantil y Primaria

  • Inicio de clases: 5 de septiembre de 2025

  • Fin de clases: 19 de junio de 2026

  • -ESO (Educación Secundaria Obligatoria)

  • Inicio de clases: 5 de septiembre de 2025

  • Fin de clases: 19 de junio de 2026

  • -1º de Bachillerato

  • Inicio de clases: 5 de septiembre de 2025

  • Fin de clases: 29 de mayo de 2026

  • -2º de Bachillerato

  • Inicio de clases: 5 de septiembre de 2025

  • Fin de clases: 15 de mayo de 2026

  • -Formación Profesional (FP)

  • Inicio de clases: 3 de septiembre de 2025

  • Fin de clases: 19 de junio de 2026

Vacaciones y festivos

En el País Vasco debemos tener en cuentas estas fechas:

Festivos

  • Todos los Santos: Sábado, 1 de noviembre de 2025

  • Día de la Constitución: Sábado, 6 de diciembre de 2025

  • Inmaculada: Lunes, 8 de diciembre de 2025

  • Navidad: Jueves, 25 de diciembre de 2025

  • Año Nuevo: Jueves, 1 de enero de 2026

  • Reyes: Martes, 6 de enero de 2026

  • San José: Jueves, 19 de marzo de 2026

  • Jueves Santo: Jueves, 2 de abril de 2026

  • Viernes Santo: Viernes, 3 de abril de 2026

  • Lunes de Pascua: Lunes, 6 de abril de 2026

  • Fiesta del Trabajador: Viernes, 1 de mayo de 2026

La Navidad debe incluir al menos del 24 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, y la Semana Santa, al menos del 2 al 6 de abril de 2026.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app