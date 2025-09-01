Calendario escolar en el País Vasco 2025-2026: cuándo empiezan las clases, días festivos y vacaciones
Consulta los festivos, el inicio de las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano
El verano está llegando a su fin y, con la llegada de septiembre, se despide la temporada de descanso para dar inicio al regreso a las obligaciones laborales y escolares en toda España. Septiembre es sinónimo de «vuelta al cole», y en los hogares con estudiantes ya se comienzan a preparar los útiles escolares, desde libros hasta mochilas, para afrontar el nuevo ciclo académico y las actividades extracurriculares.
En este contexto, el País Vasco ha publicado el calendario para el curso 2025-2026, que incluye no solo los días de clase, sino también su finalización. A continuación, se detallan las fechas que marcarán el próximo curso escolar.
¿Cuándo empiezan y terminan las clases del curso 2025/26 en el País Vasco?
En este curso escolar los padres deben estar pendientes para anotar en rojo en sus agendas estos días:
Fechas clave
-Infantil y Primaria
Inicio de clases: 5 de septiembre de 2025
Fin de clases: 19 de junio de 2026
-ESO (Educación Secundaria Obligatoria)
Inicio de clases: 5 de septiembre de 2025
Fin de clases: 19 de junio de 2026
-1º de Bachillerato
Inicio de clases: 5 de septiembre de 2025
Fin de clases: 29 de mayo de 2026
-2º de Bachillerato
Inicio de clases: 5 de septiembre de 2025
Fin de clases: 15 de mayo de 2026
-Formación Profesional (FP)
Inicio de clases: 3 de septiembre de 2025
Fin de clases: 19 de junio de 2026
Vacaciones y festivos
En el País Vasco debemos tener en cuentas estas fechas:
Festivos
Todos los Santos: Sábado, 1 de noviembre de 2025
Día de la Constitución: Sábado, 6 de diciembre de 2025
Inmaculada: Lunes, 8 de diciembre de 2025
Navidad: Jueves, 25 de diciembre de 2025
Año Nuevo: Jueves, 1 de enero de 2026
Reyes: Martes, 6 de enero de 2026
San José: Jueves, 19 de marzo de 2026
Jueves Santo: Jueves, 2 de abril de 2026
Viernes Santo: Viernes, 3 de abril de 2026
Lunes de Pascua: Lunes, 6 de abril de 2026
Fiesta del Trabajador: Viernes, 1 de mayo de 2026
La Navidad debe incluir al menos del 24 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, y la Semana Santa, al menos del 2 al 6 de abril de 2026.
