El campamento con los monitores desnudos en Álava pone en duda la protección del menor en el País Vasco

Las instituciones no impidieron la celebración del campamento en Bernedo, a pesar de conocer hechos que pueden constituir delitos contra la libertad sexual

De momento, el Gobierno vasco no se plantea tomar medidas, pese a que alguno de sus miembros lo sugiere en público

Los payasos proetarras Pirritx, Porrotx y Marimotots promocionaban el campamento vasco de Bernedo: «¡Estamos aquí para enseñaros a leer y escribir!»

Una de las instalaciones del polémico campamento de Bernedo (Álava)
Bilbao

Algunos representantes institucionales ya plantean la necesidad de revisar los mecanismos de protección al menor en el País Vasco, después del estallido del 'caso Bernedo'. El municipio alavés que acogía el campamento «euskaldun» para niños de 10 a 15 años, donde las familias denuncian ... presuntos delitos contra la libertad sexual de sus vástagos. Unos hechos, que ya investiga la Ertzaintza y un juzgado de Vitoria, que vendrían repitiéndose desde hace años (también en otro enclave de Navarra) y que conocían las instituciones desde enero, pero que no evitaron la celebración de las colonias gestionadas por 'Sarrea Euskal Udalekua' el pasado agosto. De momento, según ha podido saber este periódico, el Gobierno vasco no discute una revisión de la normativa, pese a que alguno de sus miembros lo ha reclamado en público.

