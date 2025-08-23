Va a un bar en San Sebastián, le cobran este suplemento y sentencia: «Solo falta ya...»

El verano es una época ideal para salir a la calle a disfrutar del buen tiempo y las horas de sol, ya sea con un paseo o sentándonos tranquilamente en una terraza a ver las horas pasar. Durante la estación estival, son muchos los consumidores que aprovechan para acudir a los bares y restaurantes de sus ciudades en busca de un momento de relax o de una buena conversación con amigos.

No obstante, en los últimos años son muchos los locales que han incluido lo que muchos consideran como «suplementos abusivos» en las cuentas de sus clientes. Los hay desde los que cobran por aperitivos que ni siquiera se han pedido hasta los que, como sucedió hace unos días en bar de Ibiza, incluyen un extra en el ticket por usar el gancho de la mesa para colgar sus pertenencias.

Estos cobros han pasado de ser una excepción a convertirse en una costumbre de muchos establecimientos de hostelería de nuestro país. También en ciudades como San Sebastián, una de las cumbres de la gastronomía de nuestro país, donde cada vez más vecinos de la zona salen desencantados por los carísimos suplementos que algunos locales cobran a sus clientes.

Acude a un bar en San Sebastián, le cobran este suplemento y lanza una contundente crítica

Desde hace un tiempo, visitar uno de los bares de la calle Easo, una de las más céntricas de Donosti, se torna un cabreo para muchos de los residentes del área. Así le sucedió recientemente a uno de ellos que, tras acudir a tomar algo a uno de los locales de la zona, no dudó en poner el grito en el cielo por lo que le había sucedido en una de estas terrazas.

Según contó uno de los usuarios del conocido grupo local de Facebook 'No eres de Donosti si...', algunos bares de la zona han comenzado a cobrar suplemento de terraza por un servicio que ni siquiera dan.

«Olé con el suplemento de consumir en terraza. Además de no hacer el servicio, si consigues sentarte en un banco público tienen la cara de cobrarte también el suplemento», criticaba tras haber visto este extra en su cuenta tras consumir en uno de los conocidos bares de la zona de San Sebastián.

Este no ha sido el único vecino de la zona que ha criticado lo sucedido en el mismo local. Hace apenas unos días, otro hombre dejaba una reseña en Google Maps por el mismo motivo: «Te cobran servicio de terraza sin tener ese servicio cuando, además, estábamos en un banco público de la calle. Este es el tipo de abuso que hace que los visitantes tengan mala imagen de San Sebastián. No volveré nunca más».

La crítica de un cliente después de que le cobraran un suplemento de terraza por sentarse en un banco

Además, otros tantos ciudadanos se han sumado a las críticas por las condiciones que han imponiendo los hosteleros en el centro de Donosti. «El día pide una señora dos cafés para llevar, 6,95€. Se queda con cara de alucinada y le dicen que el vaso con los hielos es un euro extra», ha relatado otro de estos usuarios en redes sociales sobre algunas de estas prácticas abusivas.