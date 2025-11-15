El Ayuntamiento de Pamplona subvenciona por igual a asociaciones proetarras y de víctimas de ETA

Suscribete a
El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, comparece ante la prensa
Gerard Bono

Bilbao

Joseba Asiron presentó este lunes sus terceros presupuestos desde que el Partido Socialista de Navarra (PSN) brindó a EH Bildu la alcaldía de Pamplona. La joya de la corona de la izquierda aberzale, donde ahora pretende impulsar un «nuevo plan de convivencia» que, según ... dijo el propio alcalde, «fomenta el respeto mutuo y que incluye el apoyo a todas las víctimas de la violencia política». Así, sin desvelar nombres ni concretar qué tipo de violencia ni qué víctimas, anunciaba dentro de las cuentas (que se aprobarán en pleno el próximo 27 de noviembre y ascienden a 293,78 millones de euros) dos subvenciones nominativas «que garantizan esa atención».

