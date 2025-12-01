Un avión realiza un aterrizaje de emergencia en Bilbao tras morir un pasajero a bordo

Un avión alemán procedente de Gran Canaria con destino a Hamburgo y con casi 200 pasajeros a bordo ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Bilbao por la muerte repentina de uno de los viajeros. Un hombre de ... edad relativamente avanzada sufrió un infarto en pleno vuelo, lo que llevó al piloto a tocar tierra lo antes posible para tratar de prestar ayuda médica al enfermo.

El piloto puso rumbo a Loiu, en Bilbao, después de que el hombre sufriese la insuficiencia cardíaca el domingo por la tarde, pero el esfuerzo fue en vano: el pasajero estaba ya muerto cuando el personal del servicio de emergencias accedió al aeroplano. Las maniobras de reanimación practicadas por los médicos fueron inútiles, según señalaron fuentes aeroportuarias y sanitarias a El Diario Vasco.

Los hechos ocurrieron unos minutos antes de las ocho de la tarde en un avión Airbus 320 -el modelo que debe ser acondicionado por la empresa- de la compañía Eurowings que había partido en torno a las 16.20 horas de Gran Canaria. Algunos de los pasajeros trataron de auxiliar al hombre, un jubilado que viajaba con su hija, pero la situación terminó complicándose y el piloto accedió a aterrizar de acuerdo con el protocolo.

El levantamiento del cadáver se llevó a cabo cuando llegó el juez de guardia, después de que el avión hubiera sido desembarcado. La compañía decidió pasar la noche en Bilbao a causa del límitie horario tanto para salir de la capital vizcaína como para aterrizar en Hamburgo. La previsión era que los viajeros llegasen a la ciudad alemana este lunes.

No es la primera vez en este 2025 que se produce un incidente de este tipo en el aeropuerto de Bilbao, ya que otro avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en marzo con 150 turistas a bordo que viajaban entre Londres y Gibraltar por el fallecimiento de un pasajero mientras sobrevolaban el Cantábrico.