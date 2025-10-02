Suscribete a
Arrestado un joven de 22 años por agredir en la calle a su pareja durante una discusión en Vitoria

Un testigo corrogó la versión de la mujer y la Policía Local, ante las marcas presentadas por la víctima, decidió detener al varón

Un juzgado de Vitoria cita a declarar a «tres víctimas» del campamento infantil de los monitores desnudos

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron a primera hora de la tarde de este pasado miércoles a un varón, de 22 años, como presunto autor de un delito de lesiones a su pareja, en el ámbito de la violencia de género, tras ... agredir a una mujer durante una discusión en plena calle ocurrida en el barrio de Zaramaga.

