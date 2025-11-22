Suscribete a
ABC Premium

diputada de vox en el parlamento vasco

Amaia Martínez Grisaleña: «Fascismo es cuando salgo a hablar y el resto de partidos no interviene»

Desde 2020 ocupa el único escaño que tiene el partido de Santiago Abascal en Vitoria, una pica simbólica en «territorio txeroki»

Ultras y disidentes de Bildu reúnen 20.000 personas para el Euskadi-Palestina al grito de «español el que no bote»

Amaia Martínez, diputada de Vox, durante un pleno desde su escaño en el Parlamento vasco
Amaia Martínez, diputada de Vox, durante un pleno desde su escaño en el Parlamento vasco ABC
Gerard Bono

Gerard Bono

Bilbao

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Dentro de la estructura vertical que caracteriza a Vox, Santiago Abascal tiene en Amaia Martínez (1968, Vitoria) uno de sus generales más fieles. Existe entre ellos y sus familias una relación de amistad que se remonta tiempo antes de la fundación del partido en 2013, ... forjada entre batidas de caza deportiva. «He visto a mi marido ir al monte en invierno a echar trigo para que coma el venado. Eso no se lo he visto hacer a los animalistas», crítica. Afirma que tuvo que pensárselo «mucho» cuando le propuso entrar en política. Dejaba atrás el anonimato y la «tranquilidad» de su negocio, una armería en el centro de la capital alavesa, pero contó con el visto bueno de su hija, clave para ella. Desde el año 2020 es la única diputada de Vox en el Parlamento vasco, una pica simbólica para el partido en «territorio txeroki», donde el lendakari Imanol Pradales la excluye de cualquier ronda de contactos institucional por no compartir el mismo código «ético». Es habitual que los diputados del PNV y Bildu desfilen hacia la cafetería cuando Amaia inicia sus intervenciones en la Cámara autonómica, que denuncia que son «silenciadas» por los medios de comunicación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app