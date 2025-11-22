Amaia Martínez Grisaleña: «Fascismo es cuando salgo a hablar y el resto de partidos no interviene»

Dentro de la estructura vertical que caracteriza a Vox, Santiago Abascal tiene en Amaia Martínez (1968, Vitoria) uno de sus generales más fieles. Existe entre ellos y sus familias una relación de amistad que se remonta tiempo antes de la fundación del partido en 2013, ... forjada entre batidas de caza deportiva. «He visto a mi marido ir al monte en invierno a echar trigo para que coma el venado. Eso no se lo he visto hacer a los animalistas», crítica. Afirma que tuvo que pensárselo «mucho» cuando le propuso entrar en política. Dejaba atrás el anonimato y la «tranquilidad» de su negocio, una armería en el centro de la capital alavesa, pero contó con el visto bueno de su hija, clave para ella. Desde el año 2020 es la única diputada de Vox en el Parlamento vasco, una pica simbólica para el partido en «territorio txeroki», donde el lendakari Imanol Pradales la excluye de cualquier ronda de contactos institucional por no compartir el mismo código «ético». Es habitual que los diputados del PNV y Bildu desfilen hacia la cafetería cuando Amaia inicia sus intervenciones en la Cámara autonómica, que denuncia que son «silenciadas» por los medios de comunicación.

—A raíz de su antiguo trabajo habrá estado en contacto con muchos ertzainas. ¿Es una institución básica para el País Vasco?

Todas las fuerzas y cuerpos de seguridad son necesarias para mantener el orden y la ley en España. En este caso tenemos una policía autonómica por ley y soy defensora.

—La Ertzaintza deriva del Estatuto y su partido está en contra del sistema de las autonomías.

Mientras esté en la ley nosotros vamos a participar de ello. Eso podrías comentárselo a la izquierda aberzale. Están en contra de España, pero están en el Congreso de los Diputados. Las reglas del juego son las que hay. El día que nosotros gobernemos entonces veremos lo que hacemos. Somos contrarios a las autonomías, por supuesto que sí.

—¿No es contradictoria la defensa de la Ertzaintza y esa crítica al autogobierno vasco?

La Ertzaintza está aquí instaurada por ley. Luego ya veremos, hay posibilidad de trasladarlos a otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ahora todo mi apoyo a la Ertzaintza, algo que los partidos que la han creado no le están dando.

—¿Por qué eligió estudiar periodismo?

Me gusta la relación con la gente y la información veraz, algo de lo que ahora mismo carecemos.

—¿Tenía entonces las cosas tan claras?

Desde los nueve años decidí que quería serlo. Entonces (terminó la carrera a finales de los 80, en el campus de «Lejona» en la UPV/EHU) había violencia en la universidad. Siempre manifestaciones, huelgas, convocatorias... Cuando eres joven tienes que saber en qué posición estás, dónde te puedes meter... Me mantenía muy al margen. Eso te limita las amistades.

—Se sigue señalando a profesores y la izquierda controla el espacio. ¿Es algo irreversible?

Aquí en el País Vasco es complicado cambiarlo. Bildu y PNV dan una educación independentista y aberzale, enfrentada hacia el resto de España. Seguimos estando sin libertad. Como se ve estamos volviendo a la 'kale borroka' impulsada por los mismos.

—El fenómeno no es igual. Ahora la izquierda aberzale está fracturada. Antes seguía órdenes estrictas de ETA.

Eso es lo que nos quieren hacer ver. Lo domina todo Bildu y Sortu, (GKS y Jardún) siguen siendo sus títeres. Derivan del mismo tronco.

Noticia Relacionada Los grupos de la nueva 'borroka' planean elevar la «agitación» y la lucha en la calle Gerard Bono La escisión comunista de EH Bildu se siente reforzada tras los incidentes de este mes en Vitoria y Pamplona

—¿Le parece igual de intensa la violencia de ahora y de antes?

Yo solamente te invitaría a ir a una mesa de Vox en Rentería. Claro que la violencia es igual que antes. Nosotros vamos a ejercer nuestro derecho de informar a la ciudadanía. Igual que hacen el resto de partidos. No puede ser que tengamos que tener enfrente acosándonos, insultándonos... a una turba de 500 violentos todos ellos uniformados.

—Al respecto de las mesas, hay muchos ciudadanos en España que ven en Vox un «monstruo» y justifican actitudes como esas porque dicen que ustedes van a provocar y que ellos combaten el «fascismo» ¿Qué le diría a alguien que tiene esa visión?

Eso es lo que la izquierda ha vendido. Fascismo es imponer una política por medio de la violencia, Vox no lo está haciendo. Yo no he llegado a este Parlamento por medio de una imposición. Es porque me han votado unos ciudadanos. Que no haya apología del terrorismo, que haya una inmigración legal y ordenada, que no haya imposición lingüística... ¿Eso es fascismo? Se están equivocando en los términos. Fascismo es cuando yo salgo a ese Parlamento a hablar y el resto de partidos no interviene. Eso es faltar el respeto a la democracia y a los ciudadanos que han votado a Vox.

—Usted definió a Urkullu como un hombre elegante.

Políticamente elegante. Yo no soy amiga de Urkullu, pero es cierto que diferenció muy bien lo institucional del Gobierno. Una cosa era el Parlamento y otra el Gobierno. Como Gobierno nos tenían en cuenta como a los demás. En este caso ha entrado un lendakari mucho más sectario, que ha sido el precursor del cordón antidemocrático a Vox. Como lendakari le deja a la altura del barro.

—¿Ha hablado con él en privado alguna vez?

Nunca. Tampoco tengo intención.

—¿Y con diputados de Bildu?

No. No tengo necesidad. No he venido a hacer amigos.

—¿Es imposible que aberzales y no aberzales se den la mano?

Nunca daría la mano a alguien que sigue opinando que matar estuvo bien. No va de ideología política, es ética personal. El otro día estuve con Marco Moreno, el hermano de Fabio Moreno. Un niño al que ETA mató con dos añitos. Y me decía: 'Amaia yo no puedo perdonar'. ¿Y extraña? Cuando encima Gadafi fue uno de los asesinos y no se ha arrepentido. Eso no son personas, son bestias.

—¿Y si condenaran a ETA?

Ya han tenido mucho tiempo y no lo quieren hacer porque piensan que en realidad matar estuvo bien.

Noticia Relacionada La Ertzaintza ya informa sobre el origen de los delincuentes, pero solo concreta la nacionalidad si son españoles Gerard Bono El Gobierno vasco defiende el cambio en la política de comunicación implementado en octubre como una forma de evitar la «estigmatización»

—Tanto PP como Vox parece que están logrando marcar parte de la agenda al PNV en cuestiones como seguridad e inmigración. ¿Cómo interpreta el cambio de Zupiria (consejero de Seguridad) sobre dar el dato del origen de los detenidos?

Hay una realidad, por mucho que la prensa y el Gobierno lo tape. El aumento de la delincuencia tiene mucho que ver con el aumento de la inmigración ilegal y descontrolada. Ha tenido que cambiar el paso por rédito político. Para mí ha sido un logro que Zupiria nos de la nacionalidad de los delincuentes. Siempre se ha escudado en que no podía porque podíamos vulnerar derechos... Ahora ha dicho que es por la presión de Vox, entiendo que no porque quería, sino porque les hemos obligado.

—¿Si PP y Vox comparten el objetivo de echar a Sánchez debería haber listas conjuntas en las próximas generales? ¿Contemplaría eso en el País Vasco?

Somos partidos diferentes. Nosotros tenemos el mismo mensaje, el problema es que el PP no lo tiene claro allá donde están. No es lo mismo el PP de Guardiola que el PP de Mazón. No obstante, ahí Santiago Abascal sabrá lo que tiene que hacer. Opino lo que diga mi jefe.

—Entiendo que a la presentación del Think Tank de Espinosa de los Monteros no la invitaron.

No. Tampoco tenía ningún interés en ir. Estoy defendiendo los valores de Vox, el resto es ruido que no nos lleva a nada.