El alcalde de San Sebastián dejará el cargo y no se presentará a la reelección Eneko Goia, del PNV, comparecerá este mismo jueves para explicar su decisión

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (PNV), no se presentará a las próximas elecciones y dejará el cargo antes de que acabe la legislatura, según ha informado El Diario Vasco.

El primer edil de la ciudad vasca comparecerá este mismo jueves para informar de su decisión.

