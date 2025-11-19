Suscribete a
La Aemet lanza un aviso especial por nevadas en cotas bajas y temperaturas invernales

Aitor esteban niega que el PNV pidiera cargos clave para la trama: «No sé si Cerdán querría mezclar un poquito todo»

Desliza que los mensajes del ex secretario de Organización, incautados por la UCO, podrían estar intencionados: «Yo no conozco al señor Chacón»

El presidente del PNV, Aitor Esteban, durante una intervención esta semana
El presidente del PNV, Aitor Esteban, durante una intervención esta semana efe
Gerard Bono

Bilbao

Aitor Esteban ha negado hoy que el PNV pidiera al PSOE mantener cargos clave para la presunta trama de corrupción que tiene en el centro Santos Cerdán. El presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB) ha deslizado que los mensajes intervenidos por la Unidad Central Operativo ( ... UCO) de la Guardia Civil, según los cuales los nacionalistas pidieron tres cargos de relevancia (al menos uno con implicación directa en la trama), podrían estar intencionados. «No sé si es que Cerdán querría mezclar un poquito todo…», ha dicho en una entrevista en Telecinco, anunciada anoche de urgencia.

