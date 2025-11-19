Aviso urgente de la Aemet en País Vasco por nieve en cotas bajas con acumulados de hasta 10 centímetros

Nuestro país se encuentra en pleno descenso térmico acusado debido a la entrada de masa de aire frío que llega del Ártico, tal y como ha pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tanto es así, que el organismo meteorológico ha lanzado un ... aviso especial por nevadas en cotas bajas en varias zonas de España, entre las que se encuentra País Vasco.

En este territorio el descenso de las temperaturas y de la cota de nieve es muy acusado, dándose avisos tanto de nivel naranja como amarillo por nevadas en varias partes de la comunidad autónoma para los próximos días, además de haber también precipitaciones en forma de lluvia.

¿Dónde va a nevar en País Vasco?

Desde la Aemet apuntan que este miércoles la cota de nieve está por encima de los 1.000 metros pero que, para el jueves, ya baja los 700 metros. Por ello «se pueden acumular alrededor de 3 centímetros en cuenta dle Nervión y llanada alavesa» por lo que está activado el aviso amarillo por acumulación de nieve.

De cara al viernes sigue bajando el nivel de metros en los que puede nevar, indicando la Aemet que en las primeras horas del día van a seguir las precipitaciones y la bajada de la cota de nieve hasta 400-500 metros. «En ese día se pueden añadir acumulados en 24 horas de hasta 5 centímetros de nieve en cuenta del Nervión y llanada alavesa con avisos de nivel naranja», avisando que se espera que esto produzca «un impacto elevado en las vías de comunicación principales y red local», es decir, principalmente a las autovías que comunican con Navarra.

Nevada en cotas bajas en País Vasco. Aviso para jueves 20 y viernes 21. Atención¡ Kontuz¡ pic.twitter.com/r45hLJakPh — AEMET_País Vasco (@AEMET_PaisVasco) November 19, 2025

En concreto este viernes, el riesgo importante por nevadas del que avisa la Aemet sitúa valores de hasta 10 centímetros de acumulados de nieve, afectando a la parte más oriental de la llanada de Álava.

En Guipúzcoa, por su parte, el aviso amarillo indica riesgo de acumulación de hasta 4 centímetros de nieve a partir de 500 metros, afectando a la zona auroriental. Las autovías hasta Navarra segurirán afectadas, según la Aemet.

19/11 11:42 AVISOS PASADO MAÑANA | País Vasco: nevadas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/u6DKCzTxaC pic.twitter.com/hs8i5ePOCX — AEMET_País Vasco (@AEMET_PaisVasco) November 19, 2025

Temperaturas por debajo de lo normal para la época

Desde el organismo meteorológico nacional se refieren también al acusado descenso térmico además de las nieves, que deja valores más propios de invierno. De esta manera, se destaca la noche del jueves al viernes con precipirtaciones y vientos, además de frío.

«Las temperaturas por debajo de cero grados serán la norma general por todo el territorio de Álvaba y zonas altas e Guipúzcoa y Vizcaya, y la sensación térmica debida al viento será de temperaturas aún más bajas», indica la Aemet, desde donde se recuerda que este pronóstico continuará actualizandose día a día conforme avance la situación meteorológica.