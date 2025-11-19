Suscribete a
Aviso urgente de la Aemet en País Vasco por nieve en cotas bajas con acumulados de hasta 10 centímetros

El descenso de la cota de nieve podrá llegar hasta los 400 metros y las temperaturas son más bajas de lo normal para la época

La Aemet lanza un aviso especial por nevadas en cotas bajas y temperaturas invernales: las zonas de España afectadas

La Aemet activa avisos naranjas en País Vasco por nieve en cotas bajas con acumulados de hasta 10 centímetros
La Aemet activa avisos naranjas en País Vasco por nieve en cotas bajas con acumulados de hasta 10 centímetros
Marina Ortiz

Nuestro país se encuentra en pleno descenso térmico acusado debido a la entrada de masa de aire frío que llega del Ártico, tal y como ha pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tanto es así, que el organismo meteorológico ha lanzado un ... aviso especial por nevadas en cotas bajas en varias zonas de España, entre las que se encuentra País Vasco.

