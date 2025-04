Urkullu expresa su «disconformidad» con el decreto de Sánchez pero lo asumirá «con responsabilidad»

Iñigo Urkullu ha mostrado su «disconformidad» con el decreto del Gobierno contra el coronavirus , y ha advertido al Pedro Sánchez de que «coordinación no es imposición». En sintonía con lo declarado por algunos altos cargos del Ejecutivo autonómico, el lendakari ha defendido que medidas como la de que la administración central asuma el mando de la Ertzaintza y Osakidetza «no son necesarias ni entendibles». No obstante, ha señalado que no va a «contribuir a una ceremonia del desacuerdo y la confusión», de forma que asumirá «con responsabilidad» las órdenes de Madrid.

En la rueda de prensa posterior a su intervención en la reunión con Sánchez y el resto de presidentes autonómicos, Urkullu ha evitado hablar del «155 encubierto» como sí hizo ayer el portavoz de su Gobierno, Josu Erkoreka . Sin embargo, ha reconocido su malestar por las últimas decisiones tomadas en Madrid, que afectan a las competencias de cada Comunidad. El lendakari ha destacado que seguirá siendo «el máximo representante del Estado en Euskadi» y desempeñará el «liderazgo de las instituciones».

« Vamos a asumir el decreto con responsabilidad , porque lo primero es el interés de la ciudadanía», ha asegurado Urkullu, quien ha matizado que su gabinete seguirá «proponiendo a diario iniciativas» en cada uno de los ámbitos sectoriales.

Este mismo domingo, en la reunión que ha mantenido con los otros líderes políticos , el lendakari ha propuesto una batería de medidas para minimizar el impacto de la crisis provocada por el Covid-19. Son concretamente cinco iniciativas, destinadas a dinamizar el sector empresarial, apoyar a los autónomos y pymes y «compensar» a los profesionales de la Salud y los servicios esenciales.

« La situación sigue siendo grave —ha advertido—.Contener virus exige máximo compromiso personal y colectivo. Cada acción es importante y trascendente. Debemos seguir concentrando toda nuestra determinación en contenerlo».