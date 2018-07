Tras el incidente de Barrika SIPE exige al Gobierno vasco que elimine la prohibición del arma para ertzainas fuera de servicio El agente herido durante un asalto en Barrika se recupera favorablemente de las heridas

Afortunadamente todo quedó en un susto, y el ertzaina herido el pasado martes durante un asalto en Barrika (Vizcaya) se recupera favorablemente de sus heridas: «Está fuera de peligro», informó el departamento de Seguridad, que explicó que el agente no se encontraba de servicio cuando se produjo el enfrentamiento. El caso se ha resuelto de forma satisfactoria, pero ha vuelto a poner en entredicho la decisión del Gobierno vasco de vetar el arma reglamentaria en horas libres. Al respecto, el Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SIPE) ha instado de nuevo a la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, a derogar su «temeraria» decisión con el fin de evitar que hechos de esta naturaleza se repitan.

En concreto, la central hace referencia a la «Instrucción 21», que fue implantada por la consejería de Seguridad en agosto de 2017 y que impidió a los agentes portar la pistola en sus horas libres. Beltrán de Heredia alegó entonces que, una vez sofocada la amenaza de ETA, los policías no necesitaban disponer del arma las 24 horas del día. «Superada esa situación -dijo la nacionalista-, entendemos que, si se considerara que hay una amenaza de carácter general y se decidiera permitir el uso del arma fuera de servicio, esto no sería una opción, sino algo obligatorio, y los agentes tendrían que amoldar su vida diaria a esta situación».

En una carta remitida a la consejera y firmada por el coordinador general de SIPE, Javier González Madariaga, el sindicato argumenta que vetar el arma reglamentaria «en un entorno en el que día a día se producen agresiones de todo tipo por parte de delincuentes» constituye «una insensatez». «¿Va a hacer falta que muera alguien? -pregunta la central a Beltrán de Heredia- ¿Cuántos heridos y/o muertos soportará su conciencia para que baje […] a la realidad y retire la aberrante prohibición a los policías “fuera de servicio”?».

En este sentido, la central sostiene en su misiva que no es sencillo «evitar este tipo de ataques», pues «los asesinos no se achantan» fácilmente: «Pero si los delincuentes saben que lo normal es que los policías fuera de servicio no tengan armas les está invitando, señora consejera».

Jóvenes de origen albanés

Los asaltantes del martes, dos jóvenes de 22 y 24 años y origen albanés, fueron detenidos en la localidad vecina de Berango tras más de tres horas de huida. Esta mañana, Seguridad informó de que el ertzaina herido sorprendió a ambos delincuentes robando en una vivienda de Barrika. «En ese momento se produjo un forcejeo durante el que el miembro de la Ertzaintza recibió nueve pinchazos con algún tipo de objeto punzante», explicó.

El agente fue herido en un pulmón y un costado. Tras ser atendido de urgencia en la UCI del Hospital de Cruces de Baracaldo, fue trasladado a planta, donde se recupera de las heridas.