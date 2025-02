La D.O. Rioja busca salidas para compensar la caída de las ventas por el coronavirus Las bodegas reclaman ayudas para afrontar este escenario incierto

Como tanto otros, el sector vitivinícola se ha visto también sacudido por la pandemia del coronavirus , cuyas consecuencias son dramáticas en cuanto a pérdidas humanas pero también a nivel económico. Las bodegas acusan la caída de la demanda, especialmente la de los establecimientos hosteleros, y son muchas las que reclaman ayudas que les brinden una oportunidad de sobrevivir en un escenario desfavorable pero sobre todo incierto .

Cualquier referencia a la viticultura obliga a poner el foco sobre La Rioja, País Vasco y Navarra, los principales productores de los vinos de Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja . Cada año se venden más de 250 millones de litros de estos caldos, codiciados no solo a nivel nacional sino también en el extranjero, en especial en Reino Unido, EE.UU. y Alemania. No obstante, la voracidad del coronavirus y las consiguientes medidas de seguridad que se han venido adoptando desde el inicio de la crisis han causado estragos en el sector. Un ejemplo gráfico es el del Grupo Rioja , asociación que representa el 78% del valor comercial del Consejo Regulador, que augura que la caída de las ventas este año oscilará entre el 25 y el 30%.

Iñigo Torres, su director general, explica a ABC que la principal hemorragia es la que ha provocado la parálisis de la hostelería y la restauración, que aglutina en torno al 60% de su facturación total . «Ahora el volumen de ventas es prácticamente cero, porque los bares y las cafeterías están cerrados», lamenta. El impacto no ha sido tan grande en los supermercados, donde no solo hay mayor estabilidad, sino que incluso se ha registrado algún ligero crecimiento en el «volumen» de ventas. No en el valor de las mismas, dado que mucha gente está optando por comprar vinos «menos caros».

En cualquier caso, este hecho «no compensa la caída de la hostelería» , incide Torres, quien reconoce la «preocupación» que se extiende entre muchos bodegueros. «Hay inquietud por la propia subsistencia del sector», apunta. El director general del Grupo Rioja se suma por ello a la petición de la Federación Española del Vino (FEV) , que ha traslado al Gobierno la necesidad de abrir de manera «rápida y lógica» de hoteles, restaurantes y cafeterías (el canal Horeca). «Hace falta un plan específico y ambicioso de defensa del sector de la hostelería, que es muy importante en nuestro país», insiste.

Diversas posibilidades

Para José Luis Lapuente , director general del Consejo Regulador de la DOCa Rioja , en este contexto de pérdida de renta de los viticultores «tiene mucho que decir, primero, Bruselas; y en segundo término el Estado». En este sentido, destaca que en los últimos meses se vienen «pidiendo esfuerzos adicionales y líneas directas de actuación sobre sectores específicos», y el pasado 24 de abril se envió un escrito al Ministerio de Agricultura en el que se rogaba la puesta en marcha de instrumentos contemplados en el Programa Nacional de Apoyo.

Lapuente detalla a este periódico que hay posibilidades «interesantes» que se pueden llevar a cabo como la llamada «cosecha en verde» , que consiste en la destrucción de las uvas que no están todavía maduras, aunque pone de relieve la necesidad de que haya «una dotación económica detrás para compensar la pérdida de los agricultores». El Consejo Regulador apuesta también por métodos como el almacenamiento privado o la destilación de crisis .

«Hay herramientas que actúan sobre la oferta, como la contención de rendimientos, pero además de eso hay que intentar que la pérdida de renta sea la menor posible, y por estamos peleando bastante a nivel nacional e internacional -alega Lapuente-. Por encima de todo hace falta equilibrio, y para eso hay que actuar sobre la otra variable puede aliviar la situación, que es la venta». En este sentido, aboga por «intensificar también los esfuerzos de exportación», así como el de aprovechar las virtudes de los canales «online».

Sobre la petición expresa de la Diputación de Álava de limitar la producción de vino, Lapuerta reconoce su «sorpresa» por el hecho de que estos mensajes lleguen al Consejo «desde la prensa o un Parlamento». «Si la Diputación levantara el teléfono descubriría que llevamos hablando de esto desde hace meses », destaca su director general.