El PSOE transferirá las primeras competencias en noviembre Batet niega haber negociado con el PNV el traspaso de la Seguridad Social

Adrián Mateos

@admateos Seguir Bilbao Actualizado: 30/10/2018 00:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PNV ha hecho entender al Gobierno que solo habrá avances en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) si se pasa de las palabras a los hechos y se comienzan a materializar los «compromisos» que adquirió Pedro Sánchez a cambio de apoyos a su moción de censura. En busca de «más y mejor autogobierno», la formación nacionalista ha insistido a lo largo de los últimos meses en la necesidad de «cumplir en su totalidad» el Estatuto de Guernica, lo que implica el traspaso al País Vasco de una amplia lista de competencias. La maquinaria se pondrá en marcha antes del 15 de noviembre, cuando está previsto que se reúna la comisión mixta de transferencias.

Lo anunció ayer la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, que no concretó una fecha pero sí informó de que el encuentro tendrá lugar en dos o tres semanas: «Segurísimo», declaró a la Cadena Ser la dirigente socialista, que añadió que los primeros traspasos están «prácticamente cerrados» con el portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka. Se trata de la gestión de las líneas de ferrocarril que circulan de forma íntegra por la Comunidad Autónoma como son las de Bilbao-Basauri y Alonsótegui-Baracaldo, así como el tramo de la AP-1 entre Burgos y Armiñón. La transferencia, ordenada por el Tribunal Constitucional, se estancó después de que el pasado mayo el Ejecutivo popular iniciara los trámites para efectuarla.

Hace apenas un mes, el propio Erkoreka afirmaba públicamente que el Ejecutivo vasco no podía aceptar la oferta del PSOE de transferir las líneas ferroviarios y el tramo de la AP-1, y añadía que el gabinete de Iñigo Urkullu seguiría negociando con el fin de poder alcanzar un acuerdo más sustancial. Porque los ojos del PNV están puestos en la competencia de las Prisiones y de la gestión de la Seguridad Social, operación que a día de hoy se presume todavía lejana.

De hecho, Batet explicó ayer que no han abordado «en ningún momento» la transferencia de la Seguridad Social, pues la idea era comenzar con aquellos traspasos que estaban «pendientes» desde hace tiempo. «Alguno incluso aplicando alguna sentencia judicial que, curiosamente, en dos años el Gobierno del PP no había cumplido», declaró.

Posiciones alejadas

Lo cierto es que las posturas están alejadas en reivindicaciones que los nacionalistas consideran «prioritarias» pero que el Gobierno central no parece dispuesto a conceder. El presidente zanjó la semana pasada en el Senado el debate sobre la gestión de la Seguridad Social: «Si en 30 años el Estado no la ha transferido al País Vasco será por alguna cuestión», consideró Sánchez. En este sentido, subrayó que no hay que confundir lo importante con lo urgente, que es «garantizar el sistema público de pensiones».