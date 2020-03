La UME irá «pronto» al País Vasco pese al rechazo de Urkullu Grande-Marlaska afirma que el Ejército ayudará a desinfectar el aeropuerto de Bilbao

Adrián Mateos SEGUIR Bilbao Actualizado: 21/03/2020 01:59h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Ejército actuará «pronto» en el País Vasco, el único territorio en el que no se encuentra desplegada la Unidad Militar de Emergencia (UME). Este grupo colaborará en las labores de desinfección del aeropuerto de Bilbao, ubicado en el municipio de Lujua, tal y como estaba previsto que ocurriera el pasado martes. Quien lo anunció fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, horas después de que se produjera un choque entre PNV y PSE por la presencia de las Fuerzas Armadas en suelo vasco. De hecho, los nacionalistas, con Iñigo Urkullu a la cabeza, se mantienen reacios a recibir esta ayuda a pesar de que el País Vasco es la tercera comunidad autónoma más afectada por el coronavirus, con 1.456 casos confirmados y 71 muertos.

La polémica que asoma por la intervención de las Fuerzas Armadas en el País Vasco amenaza ya con abrir una brecha en el Gobierno autonómico. Porque el Partido Socialista, socio del PNV, sí se muestra favorable a la llegada de la UME, e incluso avanzaba ayer que esta unidad se dirigirá próximamente al aeropuerto de Bilbao, aunque no especificó una fecha. «Allí donde se le necesite y se le requiera vendrá», destacó en Radio Euskadi Idoia Mendía, líder de los socialistas vascos. Aunque dicha operación no fue confirmada en un primer momento por el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), general del Aire Miguel Ángel Villarroya, sí se refirió a ella el ministro del Interior, si bien se limitó a decir que la UME llegará «pronto» a la Comunidad Autónoma vasca.

El pasado lunes, un grupo de 50 efectivos de la UME se desplazaron hasta territorio vasco, concretamente hasta la base de Araca (Vitoria), pero no permanecieron allí más de un día. Finalmente tampoco acudieron a limpiar el aeropuerto de Bilbao, tal y como estaba previsto, por una decisión de última hora.

Lo cierto es que tanto el Gobierno autonómico como el PNV han ejercido presión para que los militares no pisen suelo vasco. Desde el Ejecutivo que preside Iñigo Urkullu se apunta que no es momento de alimentar este tipo de polémicas, aunque inciden en que el trabajo de la Ertzaintza está siendo suficiente para controlar la propagación del virus. El propio lendakari manifestó públicamente que no es «necesaria» la intervención del Ejército en la Comunidad Autónoma vasca, y rechazó de plano la idea de levantar un hospital de campaña en la base de Araca tal y como propuso la ministra de Defensa.

Movilización de los aspirantes

Por otro lado, el Gobierno vasco anunció que podrá movilizar a partir del lunes a los más de 600 alumnos de la 28 promoción de la Ertzaintza, así como a alrededor de 300 aspirantes a Policías Locales que todavía están en formación, para contener el avance del coronavirus. Una decisión sin precedentes que se suma a la de alargar hasta las 12 horas los turnos de los agentes de la Policía autonómica la de suspender vacaciones y permisos.

La orden, a la que tuvo acceso este periódico, se enmarca dentro del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI). En ella se señala que a partir de la semana que viene y debido al «momento excepcional» que se deriva de la actual situación de emergencia, «puede» que los alumnos «sean requeridos para prestar determinados servicios». «En previsión del mismo, si ud. no dispone de su uniformidad, deberá pasar por la Academia Vasca de Policía y Emergencias el lunes 23 de marzo respetando estrictamente los horarios establecidos a cada grupo», recoge el documento.

Tanto los 617 alumnos de la academia de Arcaute como los 300 de las policías locales habían suspendido sus clases de formación por el coronavirus. Los candidatos suelen terminar en junio, por lo que les faltaban tres meses de formación.

La de movilizar a aspirantes a ertzainas y policías locales no es la única decisión insólita que ha tomado en las últimas jornadas el gabinete de Iñigo Urkullu, que también está obligando a los agentes a realizar turnos de 12 horas -a cambio de menos días por semana- y les ha suspendido la concesión de vacaciones y permisos. Dos tercios del personal harán turno de mañana, y un tercio de tarde-noche. El servicio se ha reorganizado con unas «jornadas singulares» que implican la reducción del número de agentes en cada turno.

«Despropósito»

La orden del Ejecutivo de Urkullu suscitó las críticas de los sindicatos de la Ertzaintza. Si.P.E consideró que es un «despropósito» llamar a alumnos mientras se rechaza a la UME, y denunció que el cuerpo sigue con 900 agentes menos que le corresponden por cupo. «Aquí el ministerio de Interior pinta poco o nada, a política se ha colado en el interés general», denunció su coordinador, Juan Carlos Saenz. La central mayoritaria, Erne, reclamó a su vez que se convoque el consejo de la Policía autonómica a la mayor brevedad posible.