Los padres que tengan empleados del hogar podrán acceder a las ayudas por paternidad del Gobierno vasco El Ejecutivo recula y no incluirá este condicionante en su decreto

Tener contratada una persona empleada del hogar no condicionará finalmente el acceso a las ayudas por paternidad del Gobierno vasco. Es una de las medidas que el Ejecutivo ha desechado del borrador de su decreto, que contempla permisos de 16 semanas para ambos progenitores. El proyecto, que previsiblemente tendrá luz verde a finales de octubre, está destinado a fomentar la «corresponsabilidad de los padres y cónyuges no gestantes» en el cuidado de los hijos «desde los primeros días del nacimiento».

En una entrevista concedida a Onda Vasca, la consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, ha recordado que el Gobierno vasco no puede dar permisos de paternidad porque no tiene competencia para ello, sino que aplicará iniciativas para excedencias remuneradas con el fin de fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de los niños para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres.

Esto se aprobará en el Consejo de Gobierno del 22 ó del 29, en función de si están acabados los informes jurídicos que se requieren para su aprobación. Sobre la informaciones publicadas sobre que, para ello, no se puede contratar a una persona empleada del hogar o no matricular a los niños en una guardería, ha apuntado que estos eran planteamientos que formaban parte de un borrador «que todavía no es definitivo» porque se está ultimando el decreto.

En todo caso, ha insistido en que no se trata de permisos de paternidad en sí, pero tampoco de «vacaciones pagadas, sino de una excedencia voluntaria remunerada que complementará hasta las 16 semanas los permisos que tienen concedidos por la Seguridad Social».

La consejera ha recordado que, en la actualidad, los padres y los cónyuges no gestantes «tienen reconocido su permiso de paternidad de ocho semanas». El objetivo del Gobierno vasco «es complementar con estas ayudas estos permisos».

Tras señalar que se puso sobre la mesa una posible limitación a las familias que tuvieran contratadas personas para ayudarles en las tareas del hogar, ha apuntado que «es difícil saber, a veces, si esa persona que está contratada en el hogar se va a dedicar a realizar labores domésticas o se va a tener como encomienda principal el cuidado el menor».