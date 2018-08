El Obispo de San Sebastián aprueba una publicación de bienes de la Iglesia «legal» y «no discriminatoria» José Ignacio Munilla puntualiza que el título de la propiedad «no lo da la inscripción»

El Obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, aprueba la intención del Gobierno de publicar el listado de bienes de la Iglesia católica siempre y cuando se lleve a cabo de una forma «legal» y no «discriminatoria». Durante la presentación de la exposición «Murillo y la Escuela Sevilla» en el Museo Diocesano de la capital guipuzcoana, el prelado ha subrayado que la Iglesia «no tiene nada que decir al respecto», pero ha matizado que «las decisiones deben respetar esos principios de legalidad y de no discriminación con el resto de las instituciones».

«Si se hace con todo el mundo, pues bien», ha respondido Munilla a las preguntas sobre el procesamiento de datos de bienes inmatriculados por la Iglesia católica que está llevando a cabo el Ejecutivo central. Una vez finalizado, se procederá a su publicación de forma que se garantice el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la Ley Orgánica de Protección de Datos.

En todo caso, el obispo ha puntualizado que el título de propiedad «no lo da la inscripción, sencillamente es una registración». En esta línea, ha añadido que la razón por la que pueda haber templos u otros bienes sin inscribir radica en que el registro de propiedad «ha nacido muy posteriormente a la gran mayoría de los bienes de la Iglesia».

«Para algunas personas les suele suponer una sorpresa –ha aseverado–. ¿Cómo es que no estaba inscrita no se qué catedral? Porque el registro de propiedad casi es un recién nacido comparado con la vida de esos bienes patrimoniales».

Una Diócesis «resolutiva»

Respecto a los bienes de la Igleis en Guipúzcoa, Munilla ha declarado que la Diócesis llevó a cabo «ese trabajo de inscripción» con «mucha celeridad» de la mano del anterior obispo, el recientemente fallecido José María Setién: «En eso fue muy clarividente y fue de los que tomó la determinación de llevar adelante esa inscripción desde los primeros momentos», ha subrayado.

«Somos una diócesis que en ese punto fue especialmente resolutiva, lo cual no quiere decir que estén todas las cosas absolutamente concluidas porque el patrimonio de la Iglesia es suficientemente complejo como para que podamos decir está todo inscrito», ha añadido Munilla, quien ha añadido que la suya no es una institución «absolutamente piramidal» en la que se tenga «consciencia de todo». En este sentido, ha recordado que en España «hay unas 40.000 instituciones que son reconocidas como parte de la Iglesia católica, pero no todas ellas están gobernadas por el obispo».