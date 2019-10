«No es un artista, es solo un asesino en serie»: Villacisneros exige cancelar la exposición de Bienzobas El terrorista exhibirá sus obras en un espacio facilitado por el Ayuntamiento de Galdácano, sustentado por EH Bildu

Se acerca la fecha para que dé inicio la polémica exposición de las pinturas del etarra Jon Bienzobas, condenado, entre otros crímenes, por el asesinato del jurista Francisco Tomás y Valiente. La muestra, titulada «Desde la ventana de mi celda», fue bendecida por el Ayuntamiento de la localidad vizcaína de Galdácano, gobernada por EH Bildu, que facilitará las instalaciones de la casa de cultura Torrezabal.

Las asociaciones de víctimas han intentado detener esta nueva «humillación» a las víctimas desde que trascendió la noticia. Primero fue Covite, que denunció al Consistorio vizcaíno por destinar dinero público al fomento de las obras de un asesino: «¿Se exhibirían los cuadros de un violador consumado en la sala de cultura de su municipio de origen, estando aún en prisión?», se preguntó la presidenta de la organización, Consuelo Ordóñez.

A la campaña de protesta se ha sumado ahora la Fundación Villacisneros, que ha reclamado al delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, la «suspensión inmediata» de la exposición. En palabras del presidente de la asociación, Íñigo Gómez-Pineda, la cesión de cualquier espacio a un terrorista para que difunda su obra, especialmente si este es público, «es una clara ofensa a las víctimas del terrorismo».

«La cesión de este local por el alcalde de Bildu demuestra una vez más que no es un partido democrático sino que continúa siendo un instrumento de la banda terrorista a en las instituciones para mejor servir a su proyecto totalitario», puntualiza el presidente de la fundación en un comunicado. En este sentido, sostiene que sería «bochornoso» que, «estando a tiempo de impedir esta vergüenza», no se hiciera nada al respecto. «Bienzobas no es un artista, es solo un asesino en serie», insiste.

La fundación pide además a la sociedad española que «no se olvide del sacrificio de las víctimas del terrorismo», y a recordar por qué fueron asesinadas, así como a «cumplir» con su obligación denunciando los actos de humillación o enaltecimiento. «Y a quien corresponda, haciendo cumplir las leyes evitándolos o persiguiéndolos en los tribunales», subraya.