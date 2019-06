John Franks (Smile): «Somos optimistas, no tenemos remedio» Smile es uno de los grandes reclamos del «San Miguel Getxo Music & Food 2019» que se celebra este fin de semana

Seguir Adrián Mateos @admateos Bilbao Actualizado: 01/06/2019 12:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aunque tiene su vida en Guecho, John Franks mantiene intactas sus raíces británicas. De hecho, solo tiene pasaporte inglés, si bien reconoce que no está «siguiendo demasiado» todo el asunto del Brexit. «Estoy hecho un coctel», bromea el artista, que este año publicó junto al resto de «Smile» su último disco, «I’m gonna keep on standing up». Un trabajo repleto de novedades que este sábado presentará en el puerto Viejo del municipio vizcaíno en el marco del «San Miguel Getxo Music & Food 2019».

¿Añade presión tocar “en casa”?

Evidentemente tienes un poco más presión, pero es algo muy especial. En Guecho la gente nos conoce más y suele conectar más con las canciones. Además va hacer muy bueno, confío en que lo vamos a petar.

«I’m gonna keep on standing up» es el nombre de vuestro último EP. Un nuevo cambio de rumbo de la banda.

En general, la gente está bastante acostumbrada a que haya quiebros dentro de nuestra carrera. Empezamos con un tono californiano de los 70, luego tiramos por un sonido más contemporáneo y ahora, en este último disco, hemos empezado a incorporar sintetizadores, algo mucho más moderno. La verdad es que el público lo ha acogido muy bien.

Incluso os habéis atrevido a cantar por primera vez en español.

La canción la íbamos a hacer en un principio en inglés, pero nos dimos cuenta de que tenía un carácter latino. Tuvimos que adaptar la letra, porque la traducción literal quedaba bastante mal. Cuando dimos con la letra que nos gustaba decidimos dar el salto.

Vuestra base, sin embargo, sigue siendo el inglés.

Porque de puertas para adentro mi cultura ha sido inglesa. Todos los discos que había en mi casa, salvo uno de Mocedades, eran en inglés, y toda mi cultura musical ha ido por ahí.

¿Se paga un precio por cantar en inglés en España?

Sí, claro. De hecho, bandas que canten en inglés hay muy pocas aquí, hay una tendencia hacia el castellano. También ocurre que la competencia es muchísimo más grande si cantas en inglés. Creo que ese es uno de los motivos por los que nos hemos animado a hacer una canción en castellano, además de porque es mucho más sencillo conectar con el público en directo.

Tras dos décadas sobre el escenario, ¿cómo definirías tu situación actual?

Estoy en un momento en el que no me importa probar cosas que no me había planteado probar nunca. La creatividad tiene que estar viva, despierta. Y eso solo se consigue investigando, improvisando. La creatividad puede ser incómoda, cuando lo superas sientes mucho orgullo. Yo no me sentía cómodo cantando en castellano porque llevo 20 años haciéndolo en inglés. Pero este tipo de retos me motivan.

Tú mismo reconociste recientemente que este último disco llega tras una época difícil para Smile.

El problema es que cuando no alcanzas los objetivos que te habías marcado, parece que has fracasado. Es en lo que nos han educado. El último disco tenía canciones que pensaba que iban a funcionar muy bien y que no lo consiguieron. Me planteé realmente si merecía la pena seguir o si no, y en ese momento me surgió la canción «I’m gonna keep on standing up», que me decía que me debía seguir levantando tantas veces como me noqueen. Yo mismo me estaba enviando un mensaje: «Deja de ponerte metas y disfruta el camino hasta donde llegue». Y la verdad es que estoy disfrutando del viaje.

¿Ha quedado atrás esa etapa?

Nosotros somos optimistas, no tenemos remedio. En mi vida hay una serie de cosas fundamentales que hace que sea de los que ven la botella medio llena. Perdí algo de optimismo en la música, pero hay otras cosas que me activan, como el surf. Me ayudan a seguir manteniéndome vivo cuando surge una crisis en alguna otra faceta.