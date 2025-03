El PNV insiste en su amenaza de ruptura con Pedro Sánchez

El PNV ha vuelto a escenificar esta mañana en Pamplona el ultimátum que lleva días lanzando al Gobierno de Pedro Sánchez. «Indigna que acuerdos que estaban absolutamente cerrados no se lleven a cabo», ha advertido el portavoz del PNV en el Congreso en una comparecencia cargada de reproches al Gobierno de coalición .

La «indignación» nacionalista nace, en esencia, tras el tira y afloja que están escenificando en los últimos días el Gobierno central y el Gobierno vasco a cuenta de la transferencia del Ingreso Mínimo Vital . El grupo nacionalista ha pactado hasta en tres ocasiones una transferencia completa de estas competencias con el Ejecutivo de Sánchez. Un primer intento fracasó porque el Gobierno trató de camuflar la transferencia en una encomienda de gestión, aunque el enfado del PNV ha llegado, sobre todo, con la última propuesta del ministro Escrivá .

La transferencia del Ingreso Mínimo Vital fue una de las condiciones que puso Aitor Esteban para que su grupo no bloqueara los últimos Presupuestos Generales . El Gobierno aceptó, pero el ministerio de Seguridad Social se ha limitado a poner sobre la mesa una cesión temporal . «Estamos acostumbrados a cómo suele ser este juego, pero no es nuestro estilo, no actuamos así», ha advertido Esteban.

Según ha explicado el líder nacionalista, ambos gobiernos, vasco y central, estarían trabajando en solucionar el conflicto en base a «documentos firmados» . Y, que estas negociaciones lleguen a buen puerto o no, podría marcar un punto de inflexión en la legislatura, en lo que al apoyo nacionalista se refiere. «Hay leyes en el horizonte» que preocupan al PNV y no descartan que las cosas terminen por «complicarse» .

La reforma laboral en el aire

Aunque hoy Esteban no lo ha citado directamente, es indudable que en la mente de los nacionalistas está la votación de la reforma laboral . Según ha explicado, su grupo estaría dispuesto a asumir el núcleo de la ley, «el 95%» del texto pactado por el Gobierno, pero sigue condicionando su apoyo a que se incluya la prevalencia de los convenios laborales autonómicos frente a los estatales.

«Les dijimos muy claramente a la ministra y al presidente que hay un asunto que para nosotros tiene que estar», ha advertido. El portavoz nacionalista cree que la dinámica de las relaciones laborales en el País Vasco es «diferente» , debido, ha explicado, a la existencia de sindicatos nacionalistas, y es algo que, a su juicio, se debería «preservar». «Les dijimos que es fundamental, y ni caso», ha lamentado.

Son «modificaciones perfectamente asumibles» para los nacionalistas, que sin embargo cada vez se quedan más solos en su defensa . Eduardo Zubiaurre, presidente de la patronal vasca, Confebask , ya ha advertido al PNV públicamente en varias ocasiones que es fundamental sacar adelante el texto pactado por el Gobierno y ha restado importancia a la reivindicación nacionalista.

La pugna por la reforma laboral podría ser solo el primer paso de un cambio de guion en las relaciones entre el PNV y el Gobierno de Pedro Sánchez. «Hay otros posibles focos de conflicto que nos preocupan», ha advertido Esteban. En su comparecencia ha citado la ley audiovisual o la ley de vivienda y ha mostrado sus dudas acerca de la intención del Gobierno de regular los servicios sociales, algo que es competencia autonómica. «Ya saben aquello de tanto va el cántaro a la fuente…», ha bromeado para ejemplificar cómo l as cosas «se pueden complicar» , según avancen los debates legislativos.