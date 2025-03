Avistan varios flamencos en distintos puntos de la costa vasca durante la última semana

¡Flamencos en Urdaibai!

Esta especie ocupa humedales y salinas del sur de la península ibérica.

Flamingos in Urdaibai!

This species inhabit the wetlands and salt marshes of the southern Spain.

Flamenkoak Urdaibain!

Espezie honek Iberiar penintsulako hegoaldeko gatzetan bizi da. pic.twitter.com/qYJo8OkDpD