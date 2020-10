El Gobierno vasco impulsará cambios legales para que la gente pueda votar por internet en las elecciones Argumenta que el sufragio electrónico se está «abriendo paso, de manera lenta pero firme, en toda Europa»

El Gobierno vasco incentivará, tanto a nivel autonómico como estatal, el uso de «nuevas tecnologías» en los procesos electorales para que los ciudadanos puedan votar a través de internet. Así lo ha anunciado el vicelendakari primero, Josu Erkoreka, quien ha avanzado que su gabinete impulsará «las modificaciones legislativas» que sean necesarias para hacer efectiva esa vía.

El también consejero vasco de Seguridad, que este miércoles ha comparecido a petición propia en el Parlamento de Vitoria para detallar las líneas maestras de su programa, ha argumentado que el sufragio electrónico se está «abriendo paso, de manera lenta pero firme, en toda Europa». En este sentido, ha subrayado que la obligación del Gobierno es la de «explorar esta fórmula y proyectar pruebas piloto para abrir esta opción».

Erkoreka ha abogado por que la primera experiencia de sufragio digital sea la del CERA, que engloba a los electores residentes en otros países. Según el líder nacionalista, el 80% de este censo no pudo votar en las pasadas elecciones.

No se trata de un debate nuevo, pues ya se abordó en los meses previos a las elecciones vascas debido a la incertidumbre provocada por la crisis del coronavirus. Desde la compañía Scytl, especializada en gestión y modernización electoral, señalaron a este periódico que el voto por internet se encuentra en un «limbo» legal, pues si bien no se prohíbe específicamente, no es una «vía autorizada».

Su director de Ingeniería Pre-ventas de Europa, Víctor Hidalgo, apuntó que existen dos requisitos «antagónicos» a la hora de orquestar unas elecciones «online», pues por un lado hay que permitir que vote únicamente la gente que está en el censo y que lo haga una sola vez, pero también es importante que esa labor se produzca de forma secreta. «Conjugar esos dos requisitos es difícil, pero tenemos soluciones para ello», aseveró.