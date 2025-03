El Gobierno abordará en junio el traspaso al País Vasco de las Prisiones y en 2021 el de la Seguridad Social

Gobiernos vasco y central han acordado un nuevo calendario de transferencias que, por vez primera, incluye todas las competencias que según el análisis del PNV están recogidas en el Estatuto de Guernica. Incluidas las joyas de la Corona, la gestión de los centros penitenciarios y la de la gestión económica de la Seguridad Social , que son dos viejos anhelos de la formación nacionalista. Sobre la cuestión carcelaria, el Ejecutivo autonómico se muestra ambicioso, y espera que en enero de 2021 pueda hacerse efectiva tras una negociación que se iniciará este mismo junio. Más complejo será el traspaso de la segunda materia, aunque también se ha producido un avance importante al respecto. Según lo acordado en la reunión que el consejero Josu Erkoreka y la ministra Carolina Darias han mantenido esta mañana en Vitoria, en junio de 2021 se iniciarán los estudios pertinentes para la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social.

En total, son 32 las competencias que los Ejecutivos central y vasco negociarán a lo largo de los próximos meses . Estas estarán divididas en cuatro bloques, de menor a mayor complejidad. Las primeras tres transferencias, englobadas en el primero de estos apartados, se materializarán como muy tarde en marzo, y hacen referencia a los Productos Farmacéuticos, el Seguro Escolar y las Ayudas previas a la jubilación ordinario de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo.

Transferencias al País Vasco ABC

La gestión de los centros penitenciarios está integrada en el bloque 2. Según consta en el calendario que han facilitado ambas administraciones, esta materia comenzará a negociarse en junio de este mismo año y concluirá en diciembre. Existe la posibilidad cierta de que esta cartera pase a manos del Gobierno vasco a comienzos del año próximo.

«Las instituciones vascas están capacitadas para asumir esa competencia », ha destacado el consejero de Autogobierno y portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, en la rueda de prensa posterior a la reunión con Darias. En este sentido, ha recordado que la administración autonómica ya gestiona los centros de menores, aunque la cartera de Prisiones «incluye un abanico mucho más amplio de medidas».

El consejero no ha querido tampoco analizar el posible impacto que el traspaso de Prisiones al País Vasco pueda suponer para los presos de ETA después de que Jonan Fernández, secretario general de Derechos Humanos del Ejecutivo autonómico, anunciara hace unas semanas su intención de reclamar el acercamiento en bloque de los reclusos sin necesidad de que condenen la violencia.

«Cumplir el compromiso»

Otro asunto es el de la Seguridad Social. Esta transferencia está también contemplada en el calendario de transferencias, pero tiene su apartado propio. A lo que se ha comprometido el PSOE es a iniciar, en junio de 2021, los estudios «para el examen de materias relacionadas con la gestión económica de la Seguridad Social» . La propia Darias ha reconocido que dicha materia es «tremendamente compleja», lo que hace necesario enfocarla con cierto «margen» una vez estén «engrasados» todos los acuerdos del pacto de Toledo. El horizonte es el de diciembre de 2021.

En cualquier caso, ni Darias ni Erkoreka han querido ofrecer más detalles sobre esta negociación ni qué aspectos se tendrán en cuenta: «Vayamos paso a paso —ha dicho la ministra—. Cuando llegue la fecha nos pondremos a ello».

«Lo que hemos hecho es cumplir el compromiso, un compromiso del Gobierno de España con el País Vasco», ha añadido Darias.

No obstante, Erkoreka ha subrayado que, al menos «por ahora», el Gobierno vasco no contempla una Seguridad Social», el Gobierno vasco no contempla una Seguridad Social «autónoma e independiente». «Hoy por hoy no plantea una quiebra de la caja única», ha asegurado.