El exalumno de un colegio vizcaíno narra los abusos que sufrió de su profesor: «Estuve cerca de suicidarme» El joven asegura que el acusado le llegó a decir que se bajara los pantalones para introducirle «bolígrafos por el ano»

@admateos Seguir Bilbao Actualizado: 05/10/2018 10:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Audiencia de Vizcaya acogió ayer la primera sesión del juicio contra un profesor del colegio Gaztelueta acusado de abusar sexualmente de uno de sus alumnos entre 2008 y 2010. La supuesta víctima, que en el momento de los hechos tenía 12 años, relató que a raíz de los tocamientos que recibió por parte del educador le llevaron a una situación límite: «Incluso a estar a punto de suicidarme», explicó este jueves el joven, que alegó que no se atrevió a denunciar antes «por vergüenza». El presunto agresor, para el que la Fiscalía pide tres años de cárcel, aseveró que la versión de su exalumno es «absolutamente falsa», e indicó que no logra «encontrar explicación» a sus acusaciones.

Según explicó este jueves la propia víctima, que en la actualidad tiene 22 años, los abusos se producían en el despacho del profesor, que impartía Religión y Sexología en el citado centro. Las primeras veces le daba caricias en la mano tras ofrecerle una chocolatina, aunque con el paso del tiempo comenzó a tocarle otras zonas del cuerpo. En una ocasión, añadió el joven, le enseñó mujeres «semidesnudas» en la pantalla de su ordenador y le obligó a masturbarse. Otro día le hizo bajarse los pantalones para introducirle «bolígrafos por el ano». Puede incluso que en algún momento hubiera «contacto con algún dedo».

Según el joven, su profesor le advirtió en tono «bastante amenazante» que no contase nada de lo que hacían «ahí dentro». Tanto por esta razón como por la «vergüenza y miedo» a que se rieran de él, finalmente prefirió callar antes sus padres: «Al final de mi estancia en Gaztelueta me entró una sensación de culpabilidad», explicó el denunciante, que a raíz de los sucedido comenzó a sufrir pesadillas y tenía dificultades para dormir y estudiar.

En el año 2010, el joven cambió de colegio. Sin embargo, alejarse de su agresor no mejoró la situación: «Me bloquee y no quería ir», relató la supuesta víctima, que explicó que en el autobús que le llevaba al nuevo centro coincidía con alumnos del Gatzelueta. Dicha situación le llevó a actos «más graves» como a encerrarse en el baño o a «escapar del coche en marcha».

Finalmente, el denunciante contó parte de lo que había pasado a su padre, que le «suplicó» que le explicara la razón por la que no quería ir al colegio. Le dijo parte, pero no «todo», añadió el varón. Algo semejante le ocurrió en 2011, cuando narró los hechos por primera vez ante la Fiscalía de Menores: «La primera vez que pude contarlo no me sentía lo suficientemente fuerte para contar todo», subrayó.

Desde entonces, el denunciante ha pasado por varios psiquiatras, a los que todavía acude en «ciertos momentos de bajón», En este sentido, manifestó que no olvida las «sensaciones» que vivió en el despacho de su profesor, y destacó que tiene un «sentimiento de culpa» por no «haberlo dicho antes».

La Fiscalía pide tres años de cárcel para el maestro, mientras que la acusación particular eleva la pena a diez años. Por su parte, la defensa pide la absolución del juicio al considerar que el testimonio del denunciante es «absolutamente falso».