«¡Esto se aclara porque aquí de chorizos, nadie!»: el audio entre De Miguel y otro dirigente del PNV Un miembro del partido reclamó al nacionalista un «dinero» que supuestamente había recibido el ABB

El juicio por el caso «De Miguel», en el que se investiga una presunta trama corrupta liderada por exdirigentes del PNV alavés, entró ayer en la última de las 12 fases en las que fue fragmentado dada su complejidad. En concreto, la Audiencia Provincial investiga las supuestas comisiones que cobraron de forma irregular altos cargos de la formación a cambio de adjudicaciones. La sesión de este lunes estuvo centrada en la discusión que el principal acusado, Alfredo de Miguel -quien fuera número dos del partido- , mantuvo por teléfono con otro dirigente por «un dinero» presuntamente entregado a la Ejecutiva territorial.

El interlocutor de De Miguel es el expresidente de la junta municipal del PNV en Salvatierra, José María Recarte, quien reclamó al primero un dinero que supuestamente había recibido la Ejecutiva nacionalista en Álava (ABB). La conversación telefónica, que fue hallada en un ordenador del propio De Miguel, iba a ser reproducida en la sesión de ayer, lo cual no fue posible dado que el CD en el que fue grabada no funcionó. Finalmente, el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, se vio obligado a pedir la lectura de la transcripción de la charla.

En el audio se escucha a Recarte pedir a su interlocutor «un dinero» que había sido entregado al ABB y cuya procedencia no llega a aclarar. Durante el transcurso de la conversación, el exnúmero dos del PNV alavés le exige en reiteradas ocasiones que aclare «urgentemente» el caso: «Te aviso, Recarte -exclama De Miguel-. ¡Urgentemente!».

«No tengo más que decir ni nada más que hablar, ¿eh? -responde Recarte-. Si tú me dices que no, bueno. El otro me dice que sí y ya está, no pasa nada más». Sin embargo, De Miguel insiste: «¿Cómo que no pasa nada más? Perdona, esto se aclara porque aquí de chorizos, nadie».

Dinero para «meriendas»

Dado que la conversación fue leída, no se pudo apreciar el enfado de De Miguel, algo que puso de relieve el fiscal, quien consultó a Recarte sobre acerca de ese «dinero» que habría recibido la Ejecutiva del PNV alavés. Al respecto, el dirigente del partido en Salvatierra informó de que solían tener reuniones en las distintas juntas municipales y que solían pasar las cuentas de las «meriendas» que se hacían al ABB: «Pasaban los meses y el señor De Miguel no nos soltaba nada», destacó.