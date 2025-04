Espantada de Urkullu en el Parlamento Vasco tras un rifirrafe con la popular Laura Garrido

El silencio se ha hecho, por un momento en la cámara vasca. El lendakari, Iñigo Urkullu escuchaba el discurso de la Laura Garrido, PP, cuando en un momento dado la parlamentaria popular le ha acusado de «reírse» de sus palabras. La presidenta del Parlamento ha intentado mediar en la polémica, pero Urkullu ha terminado abandonado el hemiciclo visiblemente indignado.

En ese momento se debatía el cuarto punto del orden del día. Garrido estaba pronunciando un discurso sobre atención temprana y presentando una proposición no de ley para asegurar la atención primaria a niños menores de seis años. Varias familias con hijos con necesidades educativas especiales estaban siguiendo el debate desde el palco.

El discurso de la parlamentaria ha arrancado con un tono crítico con los departamentos de Salud y Educación, a los que ha acusado de «incumplir» el decreto de intervención integral en atención temprana. Apenas acababa de arrancar su intervención cuando, de repente, ha interrumpido su alocución y se ha dirigido a Urkullu asegurando, insistentemente, que le ha había visto «riéndose o sonriéndose». «El lendakari se ha reído, no se ría», ha exclamado en mitad de su intervención.

Se trata de una supuesta reacción del lendakari que no ha quedado registrada en la grabación del pleno ya que en ese momento el realizador estaba pinchando a la parlamentaria popular. Tras estas palabras, Urkullu se ha levantado visiblemente molesto con la acusación y se ha dirigido a la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejería. Tras escuchar a Urkullu, la presidenta ha preguntado de nuevo a la representante popular que ha insistido en que el presidente del Gobierno Vasco se había «reído» de sus palabras. «Lo he visto. Es un tema suficientemente serio como para que el lendakari no se ría», ha reiterado.

Urkullu ha optado entonces por abandonar de forma imprevista el salón de plenos . El presidente vasco ha regresado al salón de plenos una hora después, cuando se ha producido la votación en la que se ha rechazado la propuesta del grupo PP+Cs.