Emotivo regalo de un cliente anónimo al dueño de un bar: le deja pagados los cafés que no podrá tomarse este mes «Le diría que me ha dado energía para luchar toda la vida», dice Patxi Trujillo, del bar bilbaíno de La Viña

Cualquier gesto de apoyo es bien recibido en la hostelería vasca, por pequeño que este pueda ser. Bien lo sabe Patxi Trujillo , gerente del restaurante bilbaíno La Viña, que el lunes recibió un inesperado regalo anónimo. Uno de sus clientes le dejó un sobre con 30 euros por todos los cafés que no podrá tomarse a lo largo de este mes de noviembre y una carta en la que le mandaba «un abrazo muy fuerte».

« Le diría que me ha dado energía para luchar toda la vida , que no son los 30 euros, sino lo que conlleva -ha declarado visiblemente emocionado Trujillo a Europa Press-. Lo que te ayuda que te digan que lo haces bien, que no es culpa tuya, y que con esto se sigue adelante toda una vida».

Según ha explicado, el lunes se acercó a su local para apagar la cafetera y alguna cámara refrigeradora que se habían quedado encendidas el pasado viernes, con el fin de hacer frente al cierre de un mes. Su «sorpresa», ha señalado, se produjo al abrir la persiana y encontrar una carta escrita a mano y con letras en mayúsculas en las que podía leerse: 'Hasta Enseguida' . Al abrirla, el autor de la nota aclaraba al hostelero que no había podido acudir a su local el pasado viernes, último día en el que los establecimientos hosteleros estuvieron abiertos al público, y que los 30 euros que se incluían en la misiva correspondían a los cafés que se hubiera tomado en noviembre .

Trujillo afirma que está «casi seguro» de que «se trata de una clienta, por la letra escrita», y se ha mostrado muy agradcido por este «superdetallazo» . «Sabía que tenía clientes buenos, pero hasta ese punto no me lo imaginaba», ha aclarado.

El hostelero bilbaíno desconoce quién puede ser la persona que le ha dirigido la carta. «No tengo ni idea. No sé quién es, si me hubiera puesto ¡soy la del cortado con sacarina!, pues igual me acordaría de ella. No sé, igual es chico, no tengo ni idea», ha subrayado.

No obstante, espera que cliente o clienta se lo aclare «algún día», y «aunque sea al oído» y le diga: «¡Hola Patxi, soy la del sobre!», porque «con un detalle de este tipo se sigue adelante toda una vida».

Más temas:

Bilbao

Coronavirus

Hostelería

Bares