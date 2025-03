El PNV saca pecho de sus acuerdos con Moncloa y culpa a los partidos de la oposición de «manipular»

Iñigo Urkullu y Andoni Ortuzar han desvelado el «membrete» de su campaña para las elecciones vascas del 12 de julio: «¡Saldremos!», alientan los nacionalistas frente al nebuloso horizonte que se atisba a causa del coronavirus. Esta misma semana, el Ejecutivo autonómico vaticinaba un desplome del PIB del 8,7%, así como la pérdida de en torno a 68.000 empleos por los efectos de la crisis sanitaria. « No éramos tan guays, tan guapos y tan fuertes como pensábamos», ha concedido el presidente del PNV, que rápidamente ha matizado que no se refería «expresamente a Euskadi».

Ortuzar, que ha compartido protagonismo con el lendakari en la Asamblea Nacional del PNV, considera de hecho que el País Vasco refleja una imagen «de esperanza» después de varios meses en los que, bajo su punto de vista, los nacionalistas no solo han tenido que «enfrentarse» a los efectos «brutales» del Covid-19 sino también a una «situación política» que les ha puesto «a prueba». «Aquí la oposición ha traspasado barreras que no se debían haber franqueado: alarmismo, manipulación, jugar con la legítima inquietud de la gente para atacar al Gobierno», ha declarado. Se da por satisfecho, eso sí, ante el hecho de que no se haya «llegado al nivel de Madrid y del Congreso de los Diputados» .

El líder nacionalista ha vuelto a hacer uso del discurso de «los unos y los otros», del «aquí y allí», para confrontar la política que practica el PNV frente a la «incapacidad» de los «partidos españoles» para dialogar. «No digamos ya acordar», ha puntualizado.

El goteo de acuerdos que ha cerrado con el Gobierno de Pedro Sánchez a raíz del estallido del Estado de Alarma es, evidentemente, una de las principales bazas del Partido Nacionalista Vasco para esta campaña. El PNV presume de ser la formación con más influencia sobre el Ejecutivo de PSOE y Podemos, al que ha sonsacado una larga lista de promesas a cambio de su apoyo a las diferentes prórrogas y decretos. Entre ellas, la de ceder la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a los Gobiernos de País Vasco y Navarra, lo que abre a su vez una ventana al traspaso en un futuro del régimen económico de la Seguridad Social.

Esta semana, los nacionalistas amarraron también su «autogobierno» aún en el caso de que se produzca un rebrote del Covid-19, de forma que el Ejecutivo central no podrá volver a atribuirse competencias para gestionar la crisis de forma centralizada. Y como «guinda», ambas administraciones han avanzado en la negociación de las más de 30 carteras que solicita el Gobierno de Urkullu, incluidas la de Prisiones y la ya mencionada Seguridad Social.

Sin desgaste

«¿Por qué estamos en pie? Porque hemos construido un modelo de autogobierno sólid o», celebraba durante su intervención el lendakari, cuyo gabinete ha logrado ponerse a rebufo de los acuerdos con Moncloa para evitar el desgaste de cuatro años de cogobernanza con el PSE que no han estado exentos de polémicas. El desastre del vertedero Zaldívar, donde dos trabajadores siguen enterrados bajo los escombros después de más de cuatro meses, es tal vez el más trágico antecedente, pero la administración vasca carga con una mochila de escándalos tales como el de las filtraciones en las oposiciones de Osakidetza o las adjudicaciones que destapó eldiario.es al grupo Montai, vinculado al miembro del PNV de Guipúzcoa Aitor Elorza.

Nada de ello haber pasado factura a la formación nacionalista, que a tenor de las encuestas el 12-J podría incluso mejorar sus resultados de 2016 y alcanzar la mayoría absoluta con el PSE. Con esa previsión trabaja el partido de Ortuzar, que esta mañana ha subrayado que pondrán a Euskadi «otra vez en pie». «Y que saldremos adelante», ha sentenciado.