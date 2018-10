La dirección de La Naval inicia el proceso para despedir a la plantilla y cerrar el astillero La compañía abrirá un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para los 177 trabajadores

La dirección de La Naval ha comunicado a los sindicatos la apertura de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para toda la plantilla, que cuenta con cerca de 180 trabajadores. Las expectativas de futuro son nulas para una compañía que no solo no atrae inversión, sino que además se encuentra inmersa en un proceso de liquidación tras no conseguir cerrar un acuerdo con el armador holandés Van Oord para finalizar en las instalaciones de Sestao (Vizcaya) su draga «Vox Alexia».

Desde el comité de empresa advierten de que el ERE será presentado la semana próxima o la siguiente: «No hay más dinero», han advertido a Efe. La tarde de ayer, el administrador concursal y el director general de La Naval convocaron de urgencia a los sindicatos para una reunión que ha tenido lugar este miércoles y en la que se ha comunicado la apertura del expediente de regulación de empleo. De materializarse, el astillero estará condenado al cierre.

Solución «inmediata y favorable»

Ante la decisión del administrador concursal de aplicar el ERE en la compañía sestaoarra, el sindicato CC.OO. ha reclamado una «solución inmediata y favorable» tanto para los 177 trabajadores directos como para las subcontratas y empresas auxiliares: «Exigimos al Gobierno central y al vasco que actúen de manera inmediata para buscar la continuidad de La Naval y que apliquen todos los esfuerzos necesarios para que un sector estratégico como es el naval siga contando el astillero», ha destacado en un comunicado.

El comité de empresa ha convocado para esta tarde una manifestación de repulsa contra el cierre del astillero y en demanda de soluciones que garanticen la viabilidad de la empresa. Una concentración que comenzará a las 18.30 horas y a la que acudirán varios representantes del PSE, entre ellos el secretario general de los socialistas vizcaínos, Mikel Torres; y la secretaria Institucional del partido, Begoña Gil.